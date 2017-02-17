В юго-восточном крае 66% молодежи считают родиной Литву, 12% упоминают другую страну

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BNS
пятница, 17 февраля 2017 г. 08:17
Старшеклассники школ юго-восточной части Литвы участвовали в опросе, результаты которого показали, что 66% молодежи этого края считают Родиной Литву, 31% - Вильнюсский край, а 12% называют другую страну.
© DELFI (A.Solomino nuotr.)

Исследование провел Литовский институт политической культуры, результаты исследования 17 февраля представило издание Lietuvos žinios. В вильнюсских, шальчининкских и швенченских школах в анонимном опросе участвовал 1141 старшеклассник.

На вопрос "Что вы считаете своей Родиной?"они могли дать один из нескольких ответов: город, населенный пункт или село, в котором родились, Вильнюсский край, Литву или другую страну.

"Многие ученики, столкнувшиеся с такими вариантами, признали: "У меня нет национальности, я не знаю, кто я". Признав это, они грустят, чувствуют, что утратили что-то важное. Этим детям нужна помощь. Для них нужно открыть Литву", - сказал Lietuvos žinios глава института Антанас Стапонкус.

BNS
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