В юго-восточном крае 66% молодежи считают родиной Литву, 12% упоминают другую страну

Старшеклассники школ юго-восточной части Литвы участвовали в опросе, результаты которого показали, что 66% молодежи этого края считают Родиной Литву, 31% - Вильнюсский край, а 12% называют другую страну.

Исследование провел Литовский институт политической культуры, результаты исследования 17 февраля представило издание Lietuvos žinios. В вильнюсских, шальчининкских и швенченских школах в анонимном опросе участвовал 1141 старшеклассник.

На вопрос "Что вы считаете своей Родиной?"они могли дать один из нескольких ответов: город, населенный пункт или село, в котором родились, Вильнюсский край, Литву или другую страну.

"Многие ученики, столкнувшиеся с такими вариантами, признали: "У меня нет национальности, я не знаю, кто я". Признав это, они грустят, чувствуют, что утратили что-то важное. Этим детям нужна помощь. Для них нужно открыть Литву", - сказал Lietuvos žinios глава института Антанас Стапонкус.