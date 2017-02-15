В январе ускорился рост цен

 (4)
ELTA
среда, 15 февраля 2017 г. 15:01
По данным согласованного индекса потребительских цен (СИПЦ) в январе 2017 года среднегодовая инфляция составила 0,8%.
© Skaitytojų nuotr.

По данным Департамента статистики, по данным индекса потребительских цен (ИПЦ) среднегодовая инфляция составила 1%.

По данным СИПЦ, годовая инфляция (в январе 2017 г., по сравнению с январем 2016 г.) составила 2,5%. Инфляция, подсчитанная по ИПЦ, составила 2,3%.

По данным СИПЦ, в январе 2017 г., по сравнению с данными за декабрь 2016 г. цены увеличились на 0,2%. По данным ИПЦ, рост составил 0,3%.

В январе среднегодовой рост цен в Литве был самым быстрым за последние несколько лет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Как выжить на 200 евро в месяц: надо отказаться от некоторых вещей (1)

Как выжить на 200 евро в месяц: надо отказаться от некоторых вещей
Власти Литвы установили корзину минимальных потребностей, в которых человек нуждается ежемесячно. Размер такой корзины – 238 евро в месяц. Ученые считают, что этих денег хватит не только на еду, но и на другие нужды, к примеру, на развлечение и культуру, а если денег не хватает даже на оплату жилья, то надо менять жилье на жилье меньших размеров.

В январе ускорился рост цен (4)

В январе ускорился рост цен
По данным согласованного индекса потребительских цен (СИПЦ) в январе 2017 года среднегодовая инфляция составила 0,8%.

Самая большая зарплата в Литве за прошлый год впечатляет (8)

106 tūkst. eurų
В Литве больше 200 000 человек в месяц получают меньше минимума. Но есть как минимум два человека, которые официально получили зарплату в размере 200 000 евро в месяц. DELFI интересовался, какие и кому платят зарплаты в Литве.

Пострадавшим в деле 13 января в Литве - бесплатная юридическая помощь (7)

Пострадавшим в деле 13 января в Литве - бесплатная юридическая помощь
Пострадавшие в деле о трагических январских событиях 1991 года смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам возмещения ущерба, сообщает Минюст Литвы.

Суд отклонил требование снять таблички с двуязычными названиями в Вильнюсе (37)

Суд отклонил требование снять таблички с двуязычными названиями в Вильнюсе
Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) отклонил просьбу представителя правительства Литвы признать незаконными таблички с названиями улиц на иностранных языках в Вильнюсе.
Facebook друзья
Rambler's Top100