В январе ускорился рост цен

По данным согласованного индекса потребительских цен (СИПЦ) в январе 2017 года среднегодовая инфляция составила 0,8%.

По данным Департамента статистики, по данным индекса потребительских цен (ИПЦ) среднегодовая инфляция составила 1%.

По данным СИПЦ, годовая инфляция (в январе 2017 г., по сравнению с январем 2016 г.) составила 2,5%. Инфляция, подсчитанная по ИПЦ, составила 2,3%.

По данным СИПЦ, в январе 2017 г., по сравнению с данными за декабрь 2016 г. цены увеличились на 0,2%. По данным ИПЦ, рост составил 0,3%.

В январе среднегодовой рост цен в Литве был самым быстрым за последние несколько лет.