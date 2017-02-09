В январе эмигрировало большое количество граждан Литвы

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ru.DELFI.lt
четверг, 9 февраля 2017 г. 14:34
Департамент статистики 9 февраля объявил, что в январе этого года из Литвы эмигрировало 7048 человек. Это в два раза больше, чем в январе 2016 года, в последний раз такое количество жителей из Литвы эмигрировало в 2010 году, когда в Литве ввели обязательный налог на здравоохранение.
© DELFI (M.Ažušilio nuotr.)

DELFI уже писал, что в январе 2017 года было получено 15 338 деклараций об отъезде из Литвы. Это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года (5082).

Однако, по словам представителей Центра реестра и Департамента статистики, это не означает, что уехало столько людей, т.к. один человек мог заполнить несколько деклараций или уже было известно о его отъезде.

В январе эмигранты стали декларировать свой отъезд, поскольку узнали, что "Содра" намерена взыскать с них долг по обязательному налогу на здравоохранение.

DELFI уже сообщал, что "Содра" призвала всех должников заплатить ОНЗ. Сообщалось, что в числе должников 300 000 жителей.

всем должникам выслали сообщение о необходимости погасить задолженность и о том, как декларировать отъезд, чтобы долг был аннулирован.

Согласно официальной статистике, люди стали декларировать факт эмиграции. Больше чем в январе 2017 года свой отъезд декларировали только в сентябре 2010 года – 8365.

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В январе эмигрировало большое количество граждан Литвы
Департамент статистики 9 февраля объявил, что в январе этого года из Литвы эмигрировало 7048 человек. Это в два раза больше, чем в январе 2016 года, в последний раз такое количество жителей из Литвы эмигрировало в 2010 году, когда в Литве ввели обязательный налог на здравоохранение.

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