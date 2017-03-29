В выходные ждет приятная весенняя погода

С середины недели на смену солнечной придет облачная погода, похолодает. Местами ожидаются осадки. В среду и в четверг ночью ожидается чуть ниже нуля. Правда, в четверг погода немного улучшится, но ненадолго. В пятницу снова вернутся облака, осадки будут более обильными. Температура в последний рабочий день повысится, а в выходные будет не только солнечно, но и тепло.

В среду будет облачно, местами ожидаются осадки. Похолодает. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня –2–1 градус. Днем небольшой дождь, 4–6 градусов. В Шяуляй ночью будет ясно, до –3 градусов. Утром –1, станет пасмурно. Днем будет около 4 градусов тепла, возможны смешанные осадки. На взморье будет пасмурно. Ночью 1, утром 2, днем 4–5 градусов тепла.

В четверг снова выглянет солнце. Ночью заморозки, местами гололед. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром –3–1 градуса. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 5–7 градусов. В Шяуляй будет ясно. В первой половине дня –4–2. Днем температура поднимется до 5–6 градусов. На взморье небольшая облачность. Ночью и утром –1–0, днем около 5 градусов.

В пятницу ветер принесет дождевые облака. Днем уже будет теплее, чем в четверг, но сыро. В Вильнюсе и Каунасе дождь. Ночью и утром 2–4, днем 8–9 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня дождь, 3–5 градусов. Днем будет облачно, воздух прогреется до 8 градусов. На взморье 6–7 градусов тепла. Сильный дождь ожидается ночью и утром. Днем небольшие осадки.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, 1 апреля значительно потеплеет. Облачность будет небольшой, а температура поднимется до 15–20 градусов. Только у моря будет немного прохладнее. Во второй половине дня в воскресенье местами дождь. Будет дуть порывистый ветер.