В выходные в Литву придет тепло

ru.DELFI.lt
суббота, 21 января 2017 г. 08:09
По данным синоптиков, в субботу утром местами, преимущественно в восточных районах, ожидаются небольшие осадки, местами возможны туман, гололедица. Ветер будет западного, северо-западного направлений, средней силы. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Днем сильных осадков не ожидается. Ветер будет северо-западный. Температура будет 0 - плюс 5 градусов.

В воскресенье также будет без заметных осадков. Температура ночью понизится до 2-7 градусов мороза, в западных районах будет около ноля, днем температура будет от -2 градусов до +3 градусов.

В начале следующей недели сохранится минусовая температура, в середине недели возможно похолодание.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В выходные в Литву придет тепло

В выходные в Литву придет тепло
По данным синоптиков, в субботу утром местами, преимущественно в восточных районах, ожидаются небольшие осадки, местами возможны туман, гололедица. Ветер будет западного, северо-западного направлений, средней силы. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.

Франция подтвердила: это была выплата за смерть брата Килдишене (21)

Франция подтвердила: это была выплата за смерть брата Килдишене
Откуда у матери Греты Килдишене Владиславы Микалаускене деньги на дорогой Range Rover Evoque? По словам депутата Повиласа Урбшиса, это связано с трагическим происшествием – компенсация в размере 30 000 евро была выплачена за погибшего брата, служившего во Французском иностранном легионе. Однако в списке погибших военных этого легиона его фамилии нет. Почему?

Специалисты оценили приобретение Карбаускиса: в провинции могут попадать в обморок (33)

Cadillac Escalade
19 января лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис дополнил свою декларацию. В ней он указал, что 27 декабря 2016 года он купил в компании Kia Auto роскошный Cadillac Escalade. В Regitrа автомобиль был зарегистрирован 13 января 2017 года.

Минфин увольняет главу ГНИ Брадаускаса  Брадаускас планирует обращаться в суд (7)

Dainoras Bradauskas
20 января министр финансов Вилюс Шапока объявил результаты расследования, проведенного специальной комиссией. В результате расследования выяснили, что глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнорас Брадаускас совершил служебное нарушение – ему назначено самое строгое взыскание.

Правительство Литвы установило преграду на случай теракта (69)

Правительство Литвы установило преграду на случай теракта
Грузовик на высокой скорости врезается в толпу и сметает все на своем пути. Другой грузовик с взрывчаткой врезается в здание, раздается взрыв. Это не сценарии – эта тактика, взятая на вооружение террористами. В Литве, чтобы защититься от подобных атак, у здания правительства уже появилась защита.
Facebook друзья
Rambler's Top100