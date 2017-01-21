В выходные в Литву придет тепло

По данным синоптиков, в субботу утром местами, преимущественно в восточных районах, ожидаются небольшие осадки, местами возможны туман, гололедица. Ветер будет западного, северо-западного направлений, средней силы. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
Днем сильных осадков не ожидается. Ветер будет северо-западный. Температура будет 0 - плюс 5 градусов.
В воскресенье также будет без заметных осадков. Температура ночью понизится до 2-7 градусов мороза, в западных районах будет около ноля, днем температура будет от -2 градусов до +3 градусов.
В начале следующей недели сохранится минусовая температура, в середине недели возможно похолодание.