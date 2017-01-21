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В воскресенье также будет без заметных осадков. Температура ночью понизится до 2-7 градусов мороза, в западных районах будет около ноля, днем температура будет от -2 градусов до +3 градусов.

По данным синоптиков, в субботу утром местами, преимущественно в восточных районах, ожидаются небольшие осадки, местами возможны туман, гололедица. Ветер будет западного, северо-западного направлений, средней силы. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.

В выходные в Литву придет тепло По данным синоптиков, в субботу утром местами, преимущественно в восточных районах, ожидаются небольшие осадки, местами возможны туман, гололедица. Ветер будет западного, северо-западного направлений, средней силы. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.

Франция подтвердила: это была выплата за смерть брата Килдишене Откуда у матери Греты Килдишене Владиславы Микалаускене деньги на дорогой Range Rover Evoque? По словам депутата Повиласа Урбшиса, это связано с трагическим происшествием – компенсация в размере 30 000 евро была выплачена за погибшего брата, служившего во Французском иностранном легионе. Однако в списке погибших военных этого легиона его фамилии нет. Почему?

Специалисты оценили приобретение Карбаускиса: в провинции могут попадать в обморок 19 января лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис дополнил свою декларацию. В ней он указал, что 27 декабря 2016 года он купил в компании Kia Auto роскошный Cadillac Escalade. В Regitrа автомобиль был зарегистрирован 13 января 2017 года.

Минфин увольняет главу ГНИ Брадаускаса Брадаускас планирует обращаться в суд 20 января министр финансов Вилюс Шапока объявил результаты расследования, проведенного специальной комиссией. В результате расследования выяснили, что глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнорас Брадаускас совершил служебное нарушение – ему назначено самое строгое взыскание.