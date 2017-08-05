В выходные в Литве - ветер и дожди

Суббота в Литве будет ветреной, в воскресенье почти повсеместно пройдут кратковременные дожди, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

Днем в субботу в западных и северных районах ожидаются небольшие дожди, местами возможны грозы. Порывы юго-западного, западного ветра местами будут 15–18 м/с. Температура воздуха днем будет 19–24 градуса тепла.

В ночь на воскресенье будет преимущественно без осадков, местами возможен туман, днем во многих районах пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Температура ночью будет плюс 12–17 градусов, днем - плюс 19–24 градуса.

В начале следующей недели будет преимущественно без осадков, малооблачно, температура днем будет 20–23 градуса тепла, в среду возможно ее повышение до плюс 25 градусов.