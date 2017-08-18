В выходные в Литве прогнозируют шквал

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ru.DELFI.lt
пятница, 18 августа 2017 г. 13:54
В выходные дни синоптики прогнозируют шквал и грозу, во время шквала ветер может усилиться до 15-20 м/с, однако такая погода ожидается только местами.
© Skaitytojo nuotr.

"Ситуация будет похожей на ту, что была в минувшие выходные, однако не будет такой интенсивности, когда в северных районах выпадали градины диаметром 5 см", – сказал синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тадас Кантаускас.

В ближайшую ночь сильного дождя не будет. В первой половине ночи небольшой дождь пройдет в западных и восточных районах. Уже в субботу утром к взморью приблизиться атмосферный фронт, там дождь скорее всего начнется в первой половине дня. Днем он медленно тронется на восток.

"Дождь распространиться на восток, фронт на западе принесет интенсивный дождь, а в южных, центральных и северных районах, вероятно, будут формироваться конвекционные облака, пройдут ливневые дожди, местами со шквалами, и градом", – сказал Кантаутас.

Воздух в субботу прогреется до 26-31 градусов, в западных районах температура составит 21-24 градусов.

В субботу ночью из западных районов фронт уйдет, дождя будет меньше, а в южных, центральных и северных районах пройдут дожди. В восточных районах возможна гроза, удилиться ветер.

"Сначала ожидается жара, потом – придет холодный воздух", – сказал синоптик.

В воскресенье ночью температура составит 11-16 градусов. Днем пройдут кратковременные дожди, будет облачно, температура 16-21 градусов.

В понедельник во многих районах пройдут дожди, во вторник дожди ожидаются только местами.

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