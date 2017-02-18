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В воскресенье температура воздуха будет примерно такой же, в Паневежском и Вильнюсском округах ожидается мокрый снег, в других местах страны - дождь.

Температура ночью будет от минус 3 градусов до плюс 2 градусов, днем будет плюс 1-6 градусов.

В ночь на субботу во многих районах прогнозируются небольшие осадки, днем будет преимущественно без дождя. Ночью местами - туман.

Погода в Литве в выходные ожидается с осадками - в ночное время суток температура будет около нуля, в дневное время воздух будет прогреваться до небольших плюсовых температур, также местами пройдут дожди, мокрый снег.

В выходные в Литве ожидаются мокрый снег и дождь

На новый знак Друскининкай хотят выделить 54 000 евро Власти Друскининкай задумали переплюнуть «башню» Старой Варены и поставить на кольцевом перекрестке на въезде в город знак стоимостью в 54 000 евро.

Литва за год выдала украинцам 100 тысяч виз В прошлом году украинцы получили около 100 тыс. литовских виз, это на 20% больше, чем в 2015 году.

"Русофобия": как маргинальнaя идея стала стратегией и ловушкой Со стороны России стало уже традиционным связывать страны Балтии с тем, что Кремль называет "русофобией", в последнее время такие обвинения звучат все чаще.

В выходные в Литве ожидаются мокрый снег и дождь Погода в Литве в выходные ожидается с осадками - в ночное время суток температура будет около нуля, в дневное время воздух будет прогреваться до небольших плюсовых температур, также местами пройдут дожди, мокрый снег.