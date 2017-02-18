В выходные в Литве ожидаются мокрый снег и дождь

ru.DELFI.lt
суббота, 18 февраля 2017 г. 08:51
Погода в Литве в выходные ожидается с осадками - в ночное время суток температура будет около нуля, в дневное время воздух будет прогреваться до небольших плюсовых температур, также местами пройдут дожди, мокрый снег.
© DELFI / Karolina Pansevič

В ночь на субботу во многих районах прогнозируются небольшие осадки, днем будет преимущественно без дождя. Ночью местами - туман.

Температура ночью будет от минус 3 градусов до плюс 2 градусов, днем будет плюс 1-6 градусов.

В воскресенье температура воздуха будет примерно такой же, в Паневежском и Вильнюсском округах ожидается мокрый снег, в других местах страны - дождь.

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