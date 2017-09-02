В выходные в Литве прогнозируются дожди, местами они будут сильными, сообщает Гидрометеорологическая служба.
© DELFI / Domantas Pipas

В ночь на субботу будет плюс 14 градусов, днем - плюс 15–19 градусов, в Вильнюсе ожидается до +21 градуса.

На всей территории страны прогнозируются дожди, в западных районах - сильные. Возможны туман и гроза.

В ночь на воскресенье ожидается 12–13 градусов тепла, днем - 17–18 градусов тепла, сохранится дождливая погода.

Начало следующей недели будет немного теплее, но тоже с дождями.

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