В выходные порадует тепло

Выходные в Литве будут теплыми и без осадков, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.
В ночь на субботу ожидается плюс 5–10 градусов, днем воздух прогреется до плюс 16-21 градуса. Будет малооблачно, без дождя.
В воскресенье тоже без осадков, ночью будет плюс 9-14 градусов, днем - плюс 22–27 градусов. На побережье будет немного прохладнее - плюс 18–20 градусов.
В начале следующей недели сохранится теплая погода, температура воздуха в понедельник прогнозируется плюс 21–24 градуса, только на побережье будет прохладнее.
Почти повсеместно пройдут небольшие дожди.