В выходные ожидается очень теплая погода

Самым холодным днем на этой неделе будет вторник, а в ночь со вторника на среду возможны заморозки. Однако после со среды с каждым днем будет становиться все теплее и тепло достигнет пика на выходных. Об этом в эфире LRT сказала синоптик Юдита Люкайтите.

15 мая погода будет переменчивой, постепенно появятся облака, во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет средней скорости. Днем теплее всего будет в юго-восточных районах – там будет 20–21 градус. В других районах ожидается 16–20 градусов, у моря – 13–15 градусов. Менее теплой погода будет во вторник.

Во вторник ночью в восточных районах пройдет дождь, будет дуть северный ветер. Ночью похолодает до 5–10 градусов, днем 15–17 градусов.

"Со среды с каждым днем будет становиться все теплее. Дождя не ожидается, ветер будет слабым, поэтому ночью и утром во многих районах ожидается туман", – прогнозировала Люкайтите.

В среду ночью снова будет холодно, 2–7 градусов, а местами на поверхности земли возможны заморозки - до -4 градусов. Днем воздух прогреется до 15–20 градусов.

В четверг ночью будет 5–10 градусов, днем – 17–22.

В пятницу ночью 6–11, днем – 18–23 градуса. Хорошую погоду обещают и в выходные, тогда тепло достигнет пика, дождя не будет.