В выходные до Паланги можно добраться только в объезд

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ru.DELFI.lt
среда, 19 июля 2017 г. 14:59
19-23 июля на пересечении дорог Паланга-Кретинга-Клайпеда состоится традиционное ралли ENEOS 1006 км.
"ENEOS 1006 km lenktynės"
© V.Pilkausko nuotr.

С 5.30 ч. 19 июля 2017 г. до 3.00 ч. 23 июля 2017 г., будет закрыта дорога Клайпеда-Лиепая на участке от поворота на Немирсету до виадука.

На дороге Шяуляй-Паланга будет закрыт виадук через дорогу Клайпеда-Лиепая.

Объездные дороги:

1. В Палангу по дороге Клайпеда -Лиепая можно проехать через Немирсету и Клайпедское шоссе.

2. В Клайпеду из Лиепаи можно проехать только по "старой дороге" через Палангу по Клайпедскому шоссе, далее в сторону Немирсеты и на дорогу Клайпеда-Лиепая.

3. Из Кретинги в Палангу по дороге Шяуляй-Паланга перед виадуком по знакам нужно повернуть направо и ехать в направлении Швянтои по дороге Клайпеда-Лиепая. На перекрестке с дорогой Паланга-Луздининкай надо повернуть налево и ехать в Палангу. Из Паланги в Кретинку ехать по той же дороге.

Во всех случаях водители должны следить за дорожными знаками и выполнять требования полиции.

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