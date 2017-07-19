В выходные до Паланги можно добраться только в объезд

19-23 июля на пересечении дорог Паланга-Кретинга-Клайпеда состоится традиционное ралли ENEOS 1006 км.

С 5.30 ч. 19 июля 2017 г. до 3.00 ч. 23 июля 2017 г., будет закрыта дорога Клайпеда-Лиепая на участке от поворота на Немирсету до виадука.

На дороге Шяуляй-Паланга будет закрыт виадук через дорогу Клайпеда-Лиепая.

Объездные дороги:

1. В Палангу по дороге Клайпеда -Лиепая можно проехать через Немирсету и Клайпедское шоссе.

2. В Клайпеду из Лиепаи можно проехать только по "старой дороге" через Палангу по Клайпедскому шоссе, далее в сторону Немирсеты и на дорогу Клайпеда-Лиепая.

3. Из Кретинги в Палангу по дороге Шяуляй-Паланга перед виадуком по знакам нужно повернуть направо и ехать в направлении Швянтои по дороге Клайпеда-Лиепая. На перекрестке с дорогой Паланга-Луздининкай надо повернуть налево и ехать в Палангу. Из Паланги в Кретинку ехать по той же дороге.

Во всех случаях водители должны следить за дорожными знаками и выполнять требования полиции.