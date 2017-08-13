В воскресенье ожидается дождливая погода

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 13 августа 2017 г. 08:39
В воскресенье ожидается западный ветер. Ночью во многих районах дожди, грозы. Днем будет свежо, облачно, возможны кратковременные дожди. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза.
© DELFI / Domantas Pipas

Температура составит 17–21 градус. Днем солнце скроется за тучами, пройдет дождь, будет 20 градусов тепла.

В Шяуляй ночью облачно, дождь, гроза. Температура будет колебаться в пределах 16–19 градусов. Днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов.

На взморье ожидается сильный ветер, небольшой дождь. Будет 18–19 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели температура воздух будет примерно такой, как в воскресенье, только по ночам будет прохладнее. Будет облачно, местами возможен небольшой дождь.

Во второй половине недели ненадолго может вернуться теплая погода.

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