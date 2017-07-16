В воскресенье на взморье ожидается хорошая погода

В воскресенье во многих районах увеличится облачность, местами пройдут дожди, а в западной Литве будет ясно. В Вильнюсе и Каунасе облачно. В Вильнюсе часто будут идти небольшие дожди. Ночью и утром будет 10–13, днем около 20–21 градус.
В Шяуляй будет пасмурно. В первой половине дня 11–14, днем 20 градусов. На взморье небольшая облачность. Ночью и утром температура составит 13–16, днем 19 градусов тепла.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник ожидается порывистый ветер, будет облачно, во многих районах пройдут дожди.
В другие дни облачность снизится, местами возможны небольшие дожди, но осадки будут несильными.
К концу недели потеплеет и температура вероятно повысится до 25 градусов.