К концу недели потеплеет и температура вероятно повысится до 25 градусов.

В другие дни облачность снизится, местами возможны небольшие дожди, но осадки будут несильными.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник ожидается порывистый ветер, будет облачно, во многих районах пройдут дожди.

В Шяуляй будет пасмурно. В первой половине дня 11–14, днем 20 градусов. На взморье небольшая облачность. Ночью и утром температура составит 13–16, днем 19 градусов тепла.

В воскресенье во многих районах увеличится облачность, местами пройдут дожди, а в западной Литве будет ясно. В Вильнюсе и Каунасе облачно. В Вильнюсе часто будут идти небольшие дожди. Ночью и утром будет 10–13, днем около 20–21 градус.

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В воскресенье на взморье ожидается хорошая погода В воскресенье во многих районах увеличится облачность, местами пройдут дожди, а в западной Литве будет ясно. В Вильнюсе и Каунасе облачно. В Вильнюсе часто будут идти небольшие дожди. Ночью и утром будет 10–13, днем около 20–21 градус.

Открыта особая тропа для любителей нетрадиционных прогулок Не у всех есть возможность погулять по каменистой тропе или по сосновому бору, где много шишек. А многие не помнят, что такое ходить по чистому песку. Желающим восстановить связь с природой необязательно ехать далеко за город, пишет lrt.lt.

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