В вильнюсском Тибетском сквере откроют двуязычную табличку

 (6)
BNS
вторник, 20 июня 2017 г. 08:35
20 июня в Вильнюсе в Тибетском сквере, на Ужуписе, на литовском и тибетском языках откроют декоративные таблички "Тибетский сквер".
© Augustas Didžgalvis

Это была инициатива группы поддержки Тибета и ПУ Tibeto namai в рамках проекта Вильнюсской мэрии, связанного с созданием открытого, дружественного в отношении к представителям разных национальностей, носителей разных языков и представителей разных религий.

На табличке на тибетском языке кроме надписи изображена мандала бодхисаттвы Авалокитешвары – покровителя Тибета.

В церемонии примет участие мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Семь лет назад по инициативе группы поддержки Тибета пр содействии ужупской общины безымянному скверу на ул. Малуну было присвоено название Тибетского сквера.

В столице уже есть декоративные таблички с названиями Еврейской, Татарской, Русской, Польской, Немецкой, Исландской, Латвийской, Караимской, Голландской улиц и Вашингтонской площади на иностранных языках.

Литва считает Тибетский регион частью Китая, но вместе с другими странами ЕС высказывается за мирное урегулирование отношений между властью Китая и тибетского лидера Далай-ламы и его представителей.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Премьер-министр Литвы с министрами проверят ход работ на горе Гедиминаса (2)

Премьер-министр Литвы с министрами проверят ход работ на горе Гедиминаса
20 июня после обеда премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас и министр культуры Лиана Руоките-Йонссон осмотрят гору Гедиминаса и встретятся с находящимися в Вильнюсе польскими экспертами, которые помогают решить вопрос укрепления склонов горы.

В вильнюсском Тибетском сквере откроют двуязычную табличку (6)

В вильнюсском Тибетском сквере откроют двуязычную табличку
20 июня в Вильнюсе в Тибетском сквере, на Ужуписе, на литовском и тибетском языках откроют декоративные таблички "Тибетский сквер".

В Вильнюсе пройдет пикник беженцев (13)

В Вильнюсе пройдет пикник беженцев
В Литве 20 июня состоится пикник беженцев, который организует Красный Крест.

Погода: ожидается прохлада и дожди

Погода: ожидается прохлада и дожди
На этой неделе на смену теплой летней погоде придут прохлада и осадки. С середины недели температура снизится, поднимется ветер, ожидаются осадки. В праздничные выходные по традиции ожидается дождь.

ПостБалтика. Похожие контрасты - миниатюрная Москва, Египет и Гестапо (15)

Daugpilio jaunimas
На подземной парковке фешенебельного делового центра среди автомобилей премиум-класса стоит игрушечный "фиат" катастрофической расцветки. Красный, в оранжевую горошину с крупным логотипом литовского журнала для девочек-подростков на дверях.
Facebook друзья
Rambler's Top100