В вильнюсском Тибетском сквере откроют двуязычную табличку

20 июня в Вильнюсе в Тибетском сквере, на Ужуписе, на литовском и тибетском языках откроют декоративные таблички "Тибетский сквер".

Это была инициатива группы поддержки Тибета и ПУ Tibeto namai в рамках проекта Вильнюсской мэрии, связанного с созданием открытого, дружественного в отношении к представителям разных национальностей, носителей разных языков и представителей разных религий.

На табличке на тибетском языке кроме надписи изображена мандала бодхисаттвы Авалокитешвары – покровителя Тибета.

В церемонии примет участие мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Семь лет назад по инициативе группы поддержки Тибета пр содействии ужупской общины безымянному скверу на ул. Малуну было присвоено название Тибетского сквера.

В столице уже есть декоративные таблички с названиями Еврейской, Татарской, Русской, Польской, Немецкой, Исландской, Латвийской, Караимской, Голландской улиц и Вашингтонской площади на иностранных языках.

Литва считает Тибетский регион частью Китая, но вместе с другими странами ЕС высказывается за мирное урегулирование отношений между властью Китая и тибетского лидера Далай-ламы и его представителей.