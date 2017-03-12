В вильнюсском таборе сносят нелегальные постройки

В настоящее время жители вильнюсского табора сами заканчивают снос еще одной нелегальной постройки, которую их обязали снести. Об этом сообщает Министерство охраны окружающей среды.

Деревянный дом на ул. С.Даряус и С.Гирено, 185, должны были снести еще в феврале 2016 года, но работы отложили, поскольку в доме жили люди. Когда людей выселили, Государственной инспекции по планированию территорий и строительству пришлось обращаться в Вильнюсский участковый суд. Тот удовлетворил просьбу и передал приставу дело о сносе этого дома. На минувшей неделе пристав информировал инспекцию о том, что постройка уже частично разобрана, в ней жить невозможно, а жители табора намерены до установленной даты разобрать ее самостоятельно. Такая просьба жителей была удовлетворена, им разрешили разобрать постройку до 20 марта.

Это не первый случай, когда жители табора сами сносят незаконные постройки. В прошлом году они также разобрали два нелегальных дома.

С 2012 г. в таборе снесли уже 10 нелегальных построек, четыре из них разобрали сами жители.