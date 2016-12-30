В вильнюсском микрорайоне Фaбийонишкес пропало электричество

В пятницу вечером, примерно в 18 час., в вильнюсском микрорайоне Фабийонишкес пропало электричество, сообщают читатели DELFI.

Это также подтвердил пресс-секретарь ESO Мартинас Бурба.

«Неисправность в сети среднего напряжения, пока что точные причины нам неизвестны, неисправность устраняют две бригады», - сказал он DELFI.

По неофициальным подсчетам, без электричества остались несколько тысяч потребителей.

«Через окно я вижу полную тьму. Вижу, что примерно на расстоянии остановки от строящегося Lidl совершенно темно. Вижу, что света на улице нет, единственный свет, который виден, это автомобильные фары и свет от мобильных телефонов жителей, которые подсвечивают себе дорогу», - DELFI рассказал житель улицы С.Станявичяус.