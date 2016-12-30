В вильнюсском микрорайоне Фaбийонишкес пропало электричество

 (69)
ru.DELFI.lt
пятница, 30 декабря 2016 г. 18:34
В пятницу вечером, примерно в 18 час., в вильнюсском микрорайоне Фабийонишкес пропало электричество, сообщают читатели DELFI.
Fabijoniškėse dingo elektra
© DELFI skaitytojo nuotr.

Это также подтвердил пресс-секретарь ESO Мартинас Бурба.

«Неисправность в сети среднего напряжения, пока что точные причины нам неизвестны, неисправность устраняют две бригады», - сказал он DELFI.

По неофициальным подсчетам, без электричества остались несколько тысяч потребителей.

«Через окно я вижу полную тьму. Вижу, что примерно на расстоянии остановки от строящегося Lidl совершенно темно. Вижу, что света на улице нет, единственный свет, который виден, это автомобильные фары и свет от мобильных телефонов жителей, которые подсвечивают себе дорогу», - DELFI рассказал житель улицы С.Станявичяус.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В вильнюсском микрорайоне Фaбийонишкес пропало электричество (69)

Fabijoniškėse dingo elektra
В пятницу вечером, примерно в 18 час., в вильнюсском микрорайоне Фабийонишкес пропало электричество, сообщают читатели DELFI.

Вильнюсцы недовольны: остается ехать в Каунас (41)

Вильнюсцы недовольны: остается ехать в Каунас
Немалая часть вильнюсцев и гостей столицы разочарованы тем, что в ближайшие выходные не смогут посетить рождественский городок в на Кафедральной площади. 30 декабря на площади останется только елка, домики, в которых работали торговцы, было решено убрать.

Синоптик: на следующей неделе ждет необычная ночь

Синоптик: на следующей неделе ждет необычная ночь
Следующая неделя будет очень неспокойная и скорее зимняя, чем уже привычная осенняя, сказала LRT.lt синоптик Вида Ралене. Одна ночь будет особенно холодной, но холод не задержится.

Верховный суд: Партию труда следовало судить  Бывшие лидеры осуждены обоснованно (24)

Vitalija Vonžutaitė, Vytautas Gapšys, Viktoras Uspaskichas
Партию труда (ПТ) следовало судить в уголовном деле о двойной бухгалтерии, однако ответственность к ней применить уже нельзя, потому что вышел срок давности, объявил в пятницу Верховный суд Литвы (ВСЛ).

В FB рассказывают о баснословных ценах на гостиницы в новогоднюю ночь (14)

В FB рассказывают о баснословных ценах на гостиницы в новогоднюю ночь
Может ли быть, что комнаты в литовских гостиницах в новогоднюю ночь стоят тысячи евро? В фейсбуке распространяют фотографии с такими предложениями, однако, оказывается, что это технические ошибки или желание гостиниц показать, что все комнаты в них забронированы.
Facebook друзья
Rambler's Top100