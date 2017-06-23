В вильнюсском детском саду – менингококковая инфекция

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ru.DELFI.lt
пятница, 23 июня 2017 г. 09:05
Национальный центр общественного здоровья напоминает, что некоторые опасные болезни дают о себе знать даже летом. 20 июня менингококковую инфекцию диагностировали у воспитанника одного из детских садов.
Temperatūra
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Представитель центра Лина Грините-Яунишкене информировала DELFI, что из больницы сообщили о том, что у воспитанника вильнюсского детсада "Юргинелис" диагностировали менингококковую инфекцию. Подробную информацию о ребенке она предоставить не могла, но подчеркнула, что ребенок не обязательно заразился в детском саду, поскольку в обществе есть множество носителей этой инфекции.

Центр предоставляет детсаду и близким информацию на тему, что предпринимать тем, кто контактировал с ребенком.

О заболевшем ребенке порталу DELFI сообщил и один из родителей ребенка, посещающего этот детский сад. Об этом он узнал во вторник на фейсбуке в группе родителей.

По словам мужчины, в этом детском саду случай менингококковой инфекции был зарегистрирован и в прошлом году. "Мой ребенок вчера был в деревне, но всю прошлую неделю он ходил в детский сад. Больше всего беспокоюсь о младшей дочери, у нее жар", - сказал озабоченный отец.

Инфекция особенно опасна для детей

Менингококковая инфекция – это острая бактериальная инфекция, самые тяжелые формы которой – сепсис или гнойный менингит.

Инфекция распространяется воздушно-капельным путем, люди заражаются через дыхательные пути. Инкубационный период – от 1 до 10 дней (в среднем – 4 дня). Менингококковая инфекция опасна для людей любого возраста, но чаще болеют дети до 5 лет.

Ранние симптомы болезни похожи на симптомы простудных заболеваний: высокая температура, головная боль, озноб, тошнота. Потом проявляется сыпь.

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В вильнюсском детском саду – менингококковая инфекция (2)

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Национальный центр общественного здоровья напоминает, что некоторые опасные болезни дают о себе знать даже летом. 20 июня менингококковую инфекцию диагностировали у воспитанника одного из детских садов.

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