В Вильнюсском аэропорту после реконструкции совершил посадку первый пассажирский самолет

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BNS
пятница, 18 августа 2017 г. 08:29
В Вильнюсском аэропорту после реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая длилась 35 дней, в пятницу ночью совершил посадку первый пассажирский самолет, он прибыл из Риги.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Сел", - сказала BNS пресс-секретарь госкомпании Литовские аэропорты Индре Балтрушайтене.

Самолет латвийских авиалиний Air Baltic совершил посадку в Вильнюсе сразу после полуночи. Первый самолет вылетел из Вильнюса рано утром и направился в Варшаву - это самолет авиакомпании LOT.

17 августа в Вильнюсском аэропорту после реконструкции открыли взлетно-посадочную полосу. Реконструкция ВПП длилась 35 дней. Работы провел консорциум латвийской компании A.C.B. и литовской Autokaustа, стоимость работ - больше 18 млн. евро.

ВПП реконструировалась больше 20 лет назад, поэтому ее состояние было близким к аварийному.

Из-за реконструкции ВПП с 14 июля большая часть рейсов была перенесена в Каунасский аэропорт. За это время в Каунасе обслужили 370 000 пассажиров и 3500 рейсов. После открытия Вильнюсского аэропорта Каунас вернется к обычному режиму работы.

BNS
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