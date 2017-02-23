В Вильнюсской окружной прокуратуре проходят обыски, задержана прокурор

По данным BNS, сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в Вильнюсский окружной прокуратуре. Задержана прокурор, руководитель отдела прокуратуры Рита Алюконене.

Временный глава прокуратуры Анатолий Коржов подтвердил BNS, что в прокуратуре проводятся процессуальные действия.

"Да, могу подтвердить, что проводятся обыски", - сказал A.Коржов. Он также подтвердил информацию о задержании Р.Алюконене.

По данным BNS, Р.Алюконене предъявлены подозрения.

С генеральным прокурором Эвальдасом Пашилисом пока связаться не удалось.