В Вильнюсской окружной прокуратуре проходят обыски, задержана прокурор

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BNS
четверг, 23 февраля 2017 г. 11:48
По данным BNS, сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски в Вильнюсский окружной прокуратуре. Задержана прокурор, руководитель отдела прокуратуры Рита Алюконене.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Временный глава прокуратуры Анатолий Коржов подтвердил BNS, что в прокуратуре проводятся процессуальные действия.

"Да, могу подтвердить, что проводятся обыски", - сказал A.Коржов. Он также подтвердил информацию о задержании Р.Алюконене.

По данным BNS, Р.Алюконене предъявлены подозрения.

С генеральным прокурором Эвальдасом Пашилисом пока связаться не удалось.

BNS
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