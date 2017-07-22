В вильнюсские детские сады примут больше детей и воспитателей

Вильнюсское городское самоуправление в учреждениях дошкольного воспитания увеличивает количество штатных единиц. Всего с первого сентября планируется дополнительно принять 856 новых воспитателей.

Анализ посещения детьми детских садов показывает, что фактическое посещение дошкольных учреждений составляет 65-70%, поэтому ежедневно до трети мест в детских садах не занято, в то же время другим родителям, ожидающим в очереди, приходится нанимать нянек или водить детей в частные детские садики.

Поэтому с 1 сентября в столичные детские сады будет принято больше детей, благодаря этому сократятся очереди ожидающих мест в детских садах. В каждую группу планируется дополнительно принять по три ребёнка.

«Многолетние наблюдения показывают, что в вильнюсских детских садах посещаемость в течение года составляет только около 65%. Это означает, что ежедневно почти одна треть имеющейся у нас инфраструктуры дошкольного воспитания попросту не используется. Мы уже на протяжении нескольких лет ведём переговоры с Министерством здравоохранения о внесении изменений в нормативные правовые акты, которые позволят фиксировать количество детей в группах не по подписанным на бумаге договорам, а по фактической посещаемости.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что из-за таких предлагаемых нами изменений не должны пострадать условия и качество воспитания. Поэтому мы уже с сентября приняли решение во всех столичных группах детских садов учредить по дополнительной штатной единице педагога дошкольного воспитания. Это позволит больше внимания уделять каждому ребёнку и таким образом более рационально использовать созданную инфраструктуру дошкольного воспитания», — сказал вице-мэр города Вильнюса Вальдас Бенкунскас.

Если до сих пор внимание маленьким жителям Вильнюса уделяла одна воспитательница, то с сентября во время воспитательного процесса – когда днем воспитанники детского сада рисуют, лепят, играют на улице, учатся или занимаются другой деятельностью, с ними будут заниматься два воспитателя.

Подсчитано, что вильнюсское городское самоуправление на создание новых штатных единиц воспитателей и выплату им заработной платы дополнительно выделит около 3,5 миллионов евро в год.

В 2018 году планируется построить 5 новых детских садов на земельных участках самоуправления, расположенных в Пилайте, Пашилайчяй, Вяркю и Лаздинай.

Также с сентября этого года компенсация в размере 100 евро в месяц за уход за детьми будет назначаться жителям Вильнюса, ребёнок которых не получил место в государственном детском садике – такая помощь поможет нанять няню или ухаживать за детьми дома самостоятельно.

Всего в Вильнюсе в этом году с сентября месяца детские сады будет посещать около 28 000 детей дошкольного возраста.