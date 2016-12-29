В Вильнюсе закрывают подход к самой красивой елке

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ru.DELFI.lt
четверг, 29 декабря 2016 г. 16:12
29 декабря – последний день работы рождественского городка, в котором можно приобрести сувениры и различные лакомства.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Организаторы информируют, что с 22.00 ч. 29 декабря до 14 ч. 31 декабря временно нельзя будет подойти к главной елке столицы, поскольку будут проводить работы по демонтажу городка.

Однако до празднования Нового года площадь приведут в порядок и 31 декабря вечером все снова смогут прийти к главной елке города. Мэрия подарит горожанам и гостям столицы фейерверки.

Мэрия призывает жителей и гостей столицы не приносить с собой петарды, беречь себя и окружающих и полюбоваться фейерверками, которые празднующим подарит город – праздничную программу фейерверков подготовила компания Blikas.

Мэрия призывает жителей в новогоднюю ночь оставить машины дома и отправиться в центр города на общественном транспорте, а вернуться - на ночных автобусах. В праздничную ночь будут курсировать большие автобусы. Билет на них, как и в обычную ночь будет стоить 1 евро. Билет можно купить только у водителя.

Тем, кто все же отправиться в центр на своих машинах, предлагают ставить машины на ул. Упес, Жвяю, Майронё, а также на стоянках на проспекте Гедиминаса, 9А, ул. Тилто, 14, Т.Косцюшкос, 1А, у рынка Тимо.

Приносим вильнюсцам и гостям столицы извинения за временные неудобства и желаем веселого Нового года в самой счастливой столице Европы!

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