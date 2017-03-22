В Вильнюсе встретятся исследoватели Xолокоста из разных стран мира

В среду в Государственном еврейском музее Вильнюсского Гаона начнется конференция "Начало массовых убийств: идентификация и мемориализация мест убийств лета-осени 1941 года".

Конференцию организует Международный альянс памяти о холокосте (IHRA), который объединяет правительства 31 страны, историков, просветителей, музейных работников и прочих лиц, работающих над исследованиями Холокоста, культивации исторической памяти. Литва стала членом этого альянса в 2003 году, а международное мероприятие IHRA организуется в Вильнюсе впервые.

Двухдневная конференция, посвященная идентификации мест убийств, установке памятников в Балтийских странах, Белaруси, Украине и Румынии пройдет в Центре толерантности Музея Гаона.

В ходе конференции музей и Литовский институт истории представят новые исследования, проведенные на территории массовых убийств в Панеряй (окраина Вильнюса), участники мероприятия смогут посетить места массовых убийств евреев.

В Литве до Второй мировой войны проживало примерно 200 тыс. евреев , 90% из них было уничтожено в годы войны нацистами и их местными пособниками.