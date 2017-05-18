В Вильнюсе встречаются российские оппозиционеры

В четверг начинается Вильнюсский российский форум, в котором примут участие более ста политиков, общественных деятелей, академиков, журналистов из различных стран.

На этом ежегодном форуме обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение в сфере защиты прав человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. В ходе дискуссий оцениваются тенденции развития РФ, экономическое положение, обсуждается борьба с российской пропагандой, прочие вопросы, сообщило во вторник министерство иностранных дел.

Как сообщил МИД, в этом году основное внимание будет уделено настроениям жителей России и возможных изменениям накануне предстоящих в 2018 году президентских выборов в России, прочим процессам, связанным с этими выборами.

В Вильнюс прибудут и критики Кремля Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза, лидеры партии ПАРНАС Михаил Касьянов, Илья Яшин, дочь убитого два года назад оппозиционера Бориса Немцова Жанна.

Мероприятие состоится в четверг и в пятницу.

Вильнюсский российский форум проводится с 2013 года.