В Вильнюсе встречаются российские оппозиционеры

 (19)
BNS
четверг, 18 мая 2017 г. 12:12
В четверг начинается Вильнюсский российский форум, в котором примут участие более ста политиков, общественных деятелей, академиков, журналистов из различных стран.
Mikhail Khodorkovsky at the Vilnius Russia Forum two years ago
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

На этом ежегодном форуме обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение в сфере защиты прав человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. В ходе дискуссий оцениваются тенденции развития РФ, экономическое положение, обсуждается борьба с российской пропагандой, прочие вопросы, сообщило во вторник министерство иностранных дел.

Как сообщил МИД, в этом году основное внимание будет уделено настроениям жителей России и возможных изменениям накануне предстоящих в 2018 году президентских выборов в России, прочим процессам, связанным с этими выборами.

В Вильнюс прибудут и критики Кремля Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза, лидеры партии ПАРНАС Михаил Касьянов, Илья Яшин, дочь убитого два года назад оппозиционера Бориса Немцова Жанна.

Мероприятие состоится в четверг и в пятницу.

Вильнюсский российский форум проводится с 2013 года.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Вильнюсе встречаются российские оппозиционеры (19)

Mikhail Khodorkovsky at the Vilnius Russia Forum two years ago
В четверг начинается Вильнюсский российский форум, в котором примут участие более ста политиков, общественных деятелей, академиков, журналистов из различных стран.

Минфин: Литва слишком медленно осваивает средства помощи ЕС (12)

Минфин: Литва слишком медленно осваивает средства помощи ЕС
Литва плохо использует средства помощи Евросоюза финансового периода 2014-2020 годов, поэтому может замедлиться экономический рост страны и повышение зарплат, страна может утратить часть европейских средств, предупреждает Министерство финансов.

Погода: ожидаются прекрасные выходные

Погода: ожидаются прекрасные выходные
В последние рабочие дни на этой неделе будут облачными, местами пройдут дожди. Однако в субботу будет ясно, термометры будут фиксировать летнее тепло. В воскресенье температура будет достигать 25 градусов тепла, однако солнце покажется не везде.

Политолог: если все останется, как есть, люди из Литвы разбегутся (57)

Политолог: если все останется, как есть, люди из Литвы разбегутся
Среди политических партий уже неслышно серьезных споров по стратегически важным вопросам – есть договоренность в вопросах энергетики, обороны, никто не спорит о новом Трудовом кодексе (ТК), пишет lrt.lt.

Чеченские геи нашли убежище в Литве (169)

Чеченские геи нашли убежище в Литве
Подвергавшиеся преследованиям в Чечне геи нашли убежище в Литве - министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в среду подтвердил BNS, что в Литву приехали два человека, подвергавшиеся репрессиям.
Facebook друзья
Rambler's Top100