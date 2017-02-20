В Вильнюсе вспоминали погибших героев Небесной сотни

В церкви Св. Троицы прошла панихида по погибшим в ходе событий трехлетней давности, сообщается на сайте посольства Украины в Литве.

В церкви также прошла фотовыставка литовских очевидцев событий тех дней.

В доме-музее Чюрлениса прошел вечера памяти героев Небесной сотни.

В тот же день у здания посольства Украины собрались волонтеры, которые оказывали в дни событий на Майдане помощь участникам тех событий, а также представители украинской общины Литвы и дипломаты посольства.

Они почтили память погибших минутой молчания.