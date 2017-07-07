В Вильнюсе вручили дипломы выпускникам ЕГУ

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ru.DELFI.lt
пятница, 7 июля 2017 г. 17:12
В Вильнюсе состоялось вручение дипломов выпускникам Европейского государственного университета. Второй год подряд торжественная церемония вручения дипломов прошла в стенах костела св. Котрины.
© Organizacijos archyvas

В 2017 году дипломы были вручены 150 выпускникам бакалаврских программ и 40 выпускникам магистерских программ ЕГУ. Это 9-ый выпуск магистров и 8-ой выпуск бакалавров ЕГУ в Вильнюсе. За годы работы ЕГУ в Вильнюсе университет уже окончили 1953 выпускника, преимущественно белорусы.

С приветственной речью перед выпускниками выступил президент ЕГУ академик Анатолий Михайлов.

"Сегодня очередной выпуск Европейского гуманитарного университета. Но это необычный выпуск, он происходит в год 25-летия нашего университета. Казалось бы, речь идет о крайне небольшом сроке по сравнению многовековыми традициями европейских университетов, но как много потрясений выпало на долю нашего проекта за это короткое время. Университет оказался в крайне неблагоприятных обстоятельствах в начале 90-х лет. И сейчас приходится признать, что в его основе лежал безрассудный энтузиазм, поскольку университет возник практически на голом месте. И тем не менее за короткое время он сумел превратиться в один из самых привлекательных университетов в нашей стране", - сказал президент университета.

На пороге празднования 25-летия академическое сообщество ЕГУ гордится тем, что университет в очередной раз становится альма-матер для нового поколения молодых профессионалов. Тут уверены, что миссия ЕГУ как никогда актуальна сегодня – интеграция Беларуси в европейское интеллектуальное пространство возможна через качественно новый подход к высшему образованию.

Выпускница университета Елена, рассказала, что изучала заочно визуальный дизайн и уже 4 года как работает по специальности.

"ЕГУ один из лучших университетов Беларуси, поэтому мой выбор пал на него. В принципе я не привязана ни к какой стране, и сейчас живу в Беларуси, но в будущем, вполне возможно, перееду за рубеж. Уровнем обучения я очень довольна и рада сегодня получить диплом", - сказала она в интервью DELFI.

Ольга Коханова является выпускницей магистерской программы - в ЕГУ она изучала культурное наследие и туризм.

"Для меня это второе образование, на основе уже имеющегося МГУ. По своему первому образованию я переводчик и работаю переводчиком. И после окончания магистратуры я вижу себя специалистом в области исследований идентичности параллельно с уже имеющейся работой", - рассказала она.

ЕГУ - частный университет, основанный в Минске в 1992 году. После закрытия университета белорусскими властями в 2004 году ЕГУ продолжил свою работу в Вильнюсе.

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