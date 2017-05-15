В Вильнюсе – важные изменения для пешеходов

ru.DELFI.lt
понедельник, 15 мая 2017 г. 12:53
В начале мая на нескольких пешеходных переходах Вильнюса провели важные перемены, сообщает компания Вильнюсской мэрии Susisiekimo paslaugos. Эти перемены обеспечат большую безопасность пешеходов на перекрестке ул. Озо – Укмергес и на перекрестке проспекта Лайсвес – ул. Виршулишкю у церкви Блаженного Юргиса Матулайтиса.
© DELFI / Karolina Pansevič

На перекрестке ул. Озо – Укмергес появился островок безопасности для пешеходов.

"Островок безопасности на перекрестке на перекрестке ул. Озо – Укмергес узкий, ждать зеленый свет там было небезопасно. Поэтому перекресток модифицировали так, чтобы обеспечить большую безопасность пешеходов", – сказал представитель Susisiekimo paslaugos Алексей Апанович.

Важные перемены были проведены и на перекрестке проспекта Лайсвес - ул. Виршулишкю у церкви Блаженного Юргиса Матулайтиса – увеличен срок действия зеленного сигнала светофора, что обеспечивает безопасность пешеходов. Сейчас пешеходы смогут пересечь перекресток, не останавливаясь на зеленом островке безопасности.

Эти перемены коснутся не только пешеходов, но и транспорта. Благодаря переменам пропускная способность ул. Виршулишкю увеличилась на 20%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Литве налогами обложат пособия по безработице (1)

В Литве налогами обложат пособия по безработице
В одной руке - пряник, в другой – кнут, пишет Naujienos.lt.

В выходные ожидается очень теплая погода

Vasariškas Vilnius
Самым холодным днем на этой неделе будет вторник, а в ночь со вторника на среду возможны заморозки. Однако после со среды с каждым днем будет становиться все теплее и тепло достигнет пика на выходных. Об этом в эфире LRT сказала синоптик Юдита Люкайтите.

От кибератаки в Литве могло пострадать более 100 адресатов (2)

От кибератаки в Литве могло пострадать более 100 адресатов
По предварительным данным, от распространившегося в мире с минувшей пятницы компьютерного вируса WannaCry, который кодирует данные, в Литве могло пострадать более ста адресатов.

В Вильнюсе – важные изменения для пешеходов

В Вильнюсе – важные изменения для пешеходов
В начале мая на нескольких пешеходных переходах Вильнюса провели важные перемены, сообщает компания Вильнюсской мэрии Susisiekimo paslaugos. Эти перемены обеспечат большую безопасность пешеходов на перекрестке ул. Озо – Укмергес и на перекрестке проспекта Лайсвес – ул. Виршулишкю у церкви Блаженного Юргиса Матулайтиса.

Тысячи жителей Литвы получат письма от власти (31)

Vilius Šapoka
В этом году власти Литвы вышли на новый этап борьбы с "теневой" экономикой - жители получат письма с определенной информацией и смогут участвовать в лотерее кассовых чеков.
Facebook друзья
Rambler's Top100