В Вильнюсе – важные изменения для пешеходов

В начале мая на нескольких пешеходных переходах Вильнюса провели важные перемены, сообщает компания Вильнюсской мэрии Susisiekimo paslaugos. Эти перемены обеспечат большую безопасность пешеходов на перекрестке ул. Озо – Укмергес и на перекрестке проспекта Лайсвес – ул. Виршулишкю у церкви Блаженного Юргиса Матулайтиса.

На перекрестке ул. Озо – Укмергес появился островок безопасности для пешеходов.

"Островок безопасности на перекрестке на перекрестке ул. Озо – Укмергес узкий, ждать зеленый свет там было небезопасно. Поэтому перекресток модифицировали так, чтобы обеспечить большую безопасность пешеходов", – сказал представитель Susisiekimo paslaugos Алексей Апанович.

Важные перемены были проведены и на перекрестке проспекта Лайсвес - ул. Виршулишкю у церкви Блаженного Юргиса Матулайтиса – увеличен срок действия зеленного сигнала светофора, что обеспечивает безопасность пешеходов. Сейчас пешеходы смогут пересечь перекресток, не останавливаясь на зеленом островке безопасности.

Эти перемены коснутся не только пешеходов, но и транспорта. Благодаря переменам пропускная способность ул. Виршулишкю увеличилась на 20%.