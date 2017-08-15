В Вильнюсе в связи со школами нацменьшинств бушуют страсти

На минувшей неделе мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу не удалось убедить не только оппозицию, но и партнеров по коалиции в необходимости утвердить статус долгих гимназий в случае с тремя школами нацменьшинств. Попытки сделать это продлят на этой неделе. Изменение статуса противоречит плану реформы школ, который был утвержден самим горсоветом, а Министерство науки и образования предупредило, что такие поправки приведут к краху некоторых школ с преподаванием на польском и русском языках, пишет LRT.

Есть еще один интересный момент в этой истории - об изменении статуса двух школ ходатайствовал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он признал, что с просьбой об изменении статуса польской школы к нему обращался министр иностранных дел Польши.

После того как этим вопросом заинтересовались главы МИД Литвы и Польши Шимашюс предупредил партнеров по коалиции, что проблему могут поднять на национальном уровне.

26 июля заседание горсовета длилось 5,5 ч. В конце оно прекратилось за отсутствием кворума, голосовать отказались как партнеры по коалиции, так и оппозиция.

В тот день судьба трех школ: предложенных Избирательной акцией поляков Литвы-Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС) школ им. А.Мицкевича и им. С.Конарскиса и предложенной соцдемами - школы им. А.Пушкина.

Однако власти города несколько лет назад утвердили план реформы школ, в соответствии с которым из-за сокращения численности учеников некоторые школы должны быть реформированы и объединены с другими.

К примеру, школа им. С.Конарскиса должна стать прогимназией, после 8 класса ученики должны переходить в гимназию им. А.Мицкевича. А школа им. А.Мицкевича не сможет принимать учеников с 5-го класса - только с 9-го.

Против этой реформы восстали некоторые общины русских и польских школ. Проводились протесты, обращались в суды, но все напрасно. Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что реформа должна завершиться до сентября, но ее сначала тормозили суды, а сейчас это делают политики.

"Когда увидели, что суды не помогут, стали пытаться влиять через политиков, прикрываясь ложными аргументами", - сказал вице-мэр.

Мэр представил новый аргумент: вопрос польских школ важен для нацбезопасности. Партнерам по коалиции он прислал электронное письмо, в котором сказано, что к такому повороту привел звонок Линкявичюса. Якобы в Польше "в это ввязались на высшем уровне. Не буду скромничать, выведу это в более широкий контекст – не хочу, чтобы это стало нашим вопросом нацбезопасности, если в будущем настанут черные дни в наших отношениях с соседом", – писал Шимашюс. Бывший мэр Артурас Зуокас сомневается, что такое мог сказать Линкявичюс.

"Я не верю, что глава МИД Линкявичюс мог использовать такие аргументы, что если горсовет не проголосует за реформу польских школ, то поляки ответят по 5-й статье НАТО", – сказал Зуокас.

Однако Линкявичюс признал, что говорил с Шимашюсом о судьбе школы им. А.Мицкевича. Он не отрицает, что говорил об этом и с главой МИД Польши.

"[С Шимашюсом – LRT.lt] я говорил об одном – о школе А.Мицкевича. Надо внимательно смотреть, это факт, польское правительство за этим следит", – сказал министр.

На вопрос, как это может сказаться на безопасности Литвы, он ответил: "Если мой коллега, министр, лично озабочен эти, ну, как иначе это можно оценивать".

Бенкунскас уверяет, что министр говорил с ним и о школе им. А.Пушкина. Ее сделать долгой гимназией предлагают социал-демократы.

"Министр Линкявичюс лично звонил мне по этому вопросу, по вопросу русской школы, директор которой является его советником", – сказал Бенкунскас.

На самом деле помощником Линкявичюса в парламенте работает дочь директора школы им. А.Пушкина Елены Журовской Эльжбета Журовска-Пуоджюнене. Министр это не отрицал, как и тот факт, что звонил Бенкунскасу. Линкявичюс сказал, что интересовался положением школы, какие проблемы существуют, поскольку это школа нацменьшинств. Он сказал, что это никак не связано с тем, что дочь директора школы работает его секретарем.

Зуокас подозревает, что попытки Шимашюса отстоять школы – возвращение долга ИАПЛ-СХС за поддержу вопроса о покупке 150 автобусов, одобренного в начале этого года.

"Видно надо говорить так - Движение либералов и мэр, не имея голосов для принятия странного решения о покупке 150 автобусов, ради голосов договорились с другими фракциями, в данном случае с ИАПЛ", – сказал Зуокас.

Шимашюс сейчас находится в отпуске и по телефону с ним связаться не могут не только журналисты, но и однопартийцы с помощниками.

Заседание горсовета, которое должно было состояться в конце августа, перенесли на 16 августа.

Усилиями представителей ИАПЛ-СХС и соцдемов будут пытаться еще раз изменить принятые решения и узаконить три долгие гимназии. Если удастся одобрить этот вопрос, его еще должно будет аккредитировать Министерство науки и образования.

"Если мэрия сделает эти школы долгими гимназиями, то министерство найдет как ответить на это решение. Как провести процедуру аккредитации, чтобы школы юридически получили такой статус", – сказал вице-министр Гражвидас Казакявичюс.

Вероятно, вице-министр забыл подписанный им же документ, адресованный правительству, мэрии? В нем сказано, что если разрешат учредить долгие гимназии, это приведет к краху других школ, в которых ведется преподавания на русском и польском языках. Сама мэрия официально констатировала, что структура некоторых из этих школ не отвечает требованиям гимназий. При этом гимназия им. Иоанна Павла II, которая демонстрирует отличные результаты (95 процентов ее выпускников поступают в вузы) собирает лишь половину количества учеников. Глава этой гимназии сказал, что создание долгих гимназий – мода, которая должна уйти в небытие, когда себя не оправдает.

По официальным данным, за 10 лет число учеников польских школ в столице сократилось наполовину, поэтому полупустые долгие гимназии по прихоти чиновников придется содержать всем налогоплательщикам.