В Вильнюсе узник Соловков Теофилюс Матуленис провозглашен блаженным

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 25 июня 2017 г. 16:24
Узник Лефортова, Соловков, Владимирского централа, тайно рукоположенный епископ Теофилюс Матуленис провозглашен блаженным в Вильнюсе.
© DELFI / Karolina Pansevič

В 1994 году бюст архиепископа Матулeниса был установлен в Кафедральном соборе Вильнюса.

Процесс беатификации служившего в России литовского епископа был открыт еще в 1990 году. Он длился 16 лет и увенчался подписью папы Римского Франциска под декретом о его мученичестве.

В Литве местный епископат принял решение провести мессу беатификации не в Кайшядорской епархии, где покоятся мощи мученика, а в Вильнюсе, чтобы в ней смогли участвовать больше паломников.

Bishop Teofilius Matulionis. Teofilis Pilkis Photo
Bishop Teofilius Matulionis. Teofilis Pilkis Photo
© Asm. archyvas

Матуленис умер 20 августа 1962 года в Шедуве, находясь фактически под домашним арестом, в изоляции от паствы.

18 декабря 1946 года он был арестован, обвинён в том, что призывал духовенство к борьбе против советской власти, укрывал от арестов священнослужителей, участвовавших в такой борьбе. 27 сентября 1947 года приговорён к семи годам лишения свободы. Отбывал срок заключения в Сиблаге, затем во Владимире.

Только 5 мая 1956 года он получил возможность вернуться в Литву, но ему запретили управлять епархией и принудили жить в изоляции в Шедуве.

Папа Иоанн XXIII незадолго до смерти епископа Матулениса возвел его в достоинство архиепископа.

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