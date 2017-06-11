В Вильнюсе установят 90 специальных будок для беспризорных котов

Вильнюсское самоуправление в течение трех лет намерено оборудовать порядка 90 будок для бездомных котов. Они будут установлены в местах кормления этих животных.

Крытые деревянные будки установят, чтобы животные могли спрятаться от дождя, ветра и мороза, сообщает самоуправление.

Директор департамента самоуправления по безопасности города Юлюс Моркунас утверждает, что в Вильнюсе уже в этом году создано 208 мест для кормления кошек. В части из них оборудуют места, где кошки смогут укрыться от непогоды. По его словам, такие места кроме прочего помогают контролировать популяцию бездомных кошек.

"Если за этими кошками без хозяев в этом ареале присматривают, кастрируют, они охраняют свой ареал и не дают размножаться другим кошкам без хозяев. В Вильнюсе это делают уже несколько лет. Наша мысль состоит в том, чтобы оборудовать кошкам без хозяев такие будки, чтобы эти территории были приведены в порядок, чтобы не было коробок, другой рухляди, чтобы был собран мусор", - сказал он BNS.

"Цель - и социальная, и в том, чтобы привести территории в порядок, а также обеспечение благополучия беспризорных животных", - добавил представитель самоуправления.

По его словам, ежегодно планируется строить по 30 таких будок, на это предусмотрено 10 000 евро в год.

Выигравшая конкурс компания на эту сумму также должна присматривать за этими будками, и, если понадобится, ремонтировать их.

По его словам, больше всего мест для кормления котов в спальных районах - Фабийонишкес, Шешкине.

"Места (для будок) выбирают, чтобы они были подальше от детских игровых площадок, лечебных учреждений, многоквартирных домов. Люди могут обращаться в самоуправление, написать заявку с адресом, где они хотели бы кормить беспризорных котов. Тогда наш департамент выбирает конкретное место, где это можно будет сделать, выписывается официальное разрешение", - рассказал Й.Моркунас.

По его словам, будки для котов уже установило Клайпедское самоуправление.