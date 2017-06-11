В Вильнюсе установят 90 специальных будок для беспризорных котов

 (4)
BNS
воскресенье, 11 июня 2017 г. 12:45
Вильнюсское самоуправление в течение трех лет намерено оборудовать порядка 90 будок для бездомных котов. Они будут установлены в местах кормления этих животных.
© Skaitytojo nuot.

Крытые деревянные будки установят, чтобы животные могли спрятаться от дождя, ветра и мороза, сообщает самоуправление.

Директор департамента самоуправления по безопасности города Юлюс Моркунас утверждает, что в Вильнюсе уже в этом году создано 208 мест для кормления кошек. В части из них оборудуют места, где кошки смогут укрыться от непогоды. По его словам, такие места кроме прочего помогают контролировать популяцию бездомных кошек.

"Если за этими кошками без хозяев в этом ареале присматривают, кастрируют, они охраняют свой ареал и не дают размножаться другим кошкам без хозяев. В Вильнюсе это делают уже несколько лет. Наша мысль состоит в том, чтобы оборудовать кошкам без хозяев такие будки, чтобы эти территории были приведены в порядок, чтобы не было коробок, другой рухляди, чтобы был собран мусор", - сказал он BNS.

"Цель - и социальная, и в том, чтобы привести территории в порядок, а также обеспечение благополучия беспризорных животных", - добавил представитель самоуправления.

По его словам, ежегодно планируется строить по 30 таких будок, на это предусмотрено 10 000 евро в год.

Выигравшая конкурс компания на эту сумму также должна присматривать за этими будками, и, если понадобится, ремонтировать их.

По его словам, больше всего мест для кормления котов в спальных районах - Фабийонишкес, Шешкине.

"Места (для будок) выбирают, чтобы они были подальше от детских игровых площадок, лечебных учреждений, многоквартирных домов. Люди могут обращаться в самоуправление, написать заявку с адресом, где они хотели бы кормить беспризорных котов. Тогда наш департамент выбирает конкретное место, где это можно будет сделать, выписывается официальное разрешение", - рассказал Й.Моркунас.

По его словам, будки для котов уже установило Клайпедское самоуправление.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Вильнюсе установят 90 специальных будок для беспризорных котов (4)

В Вильнюсе установят 90 специальных будок для беспризорных котов
Вильнюсское самоуправление в течение трех лет намерено оборудовать порядка 90 будок для бездомных котов. Они будут установлены в местах кормления этих животных.

Пенсионер о новом налоге: меня обокрало государство (160)

Пенсионер о новом налоге: меня обокрало государство
Житель Дебейкяй считает, что его обокрало государство: придя в Налоговую инспекцию он узнал, что налогом обложены проценты, которые он получает из банка за то, что хранит там свои сбережения, пишет Anykšta.

"Вильнюсское гостеприимство": какое оно? (15)

Jurgis Didžiulis
Жители Вильнюса и гости столицы смогут проголосовать за кафе, ресторан, музей, который наиболее гостеприимно принимает гостей, или за работника, провожающего гостей тёплой улыбкой – уже в 10 раз объявляется конкурс «Вильнюсское гостеприимство».

В выходные - дожди с грозaми (1)

В выходные - дожди с грозaми
В ближайшее время в Литве установится теплая погода, в выходные возможны дожди, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

50 участников АТО получат медпомощь в Литве (433)

50 участников АТО получат медпомощь в Литве
Президенты Украины и Литвы Петр Порошенко и Даля Грибаускайте договорились о прохождении лечения 50 украинских военных - участников АТО в Литве, сообщает novyny.online.ua.
Facebook друзья
Rambler's Top100