В Вильнюсе спортивные секции могут подорожать в несколько раз

Как утверждает руководитель отдела по вопросам спорта городской администрации Эвалдас Мартинка, расценки на занятия в бюджетных спортивных школах не менялись десятилетиями и больше не соответствуют реальности.

«Родители порой не могли разобраться, указанная сумма, необходимая для оплаты тренировки, за одно посещение или как. Прежние цены в 2014 году была только конвертированы в евро, а сейчас мы их округляем с учетом ситуации на рынке», - сказал в интервью DELFI Э.Мартинка.

Правда, плата за посещение некоторых секций заметно «округлится». Например, за посещение кружков плавания, водного поло и футбола молодежи раньше приходилось платить ежемесячно минимум 4,34 евро, а за гимнастику и спортивные танцы - 5,79 евро.

В дальнейшем ежемесячная плата на все занятия, как ожидается, вырастет до 20 евро.

«Парадоксальная ситуация: бассейны закрываются, а цены на тренировки растут» - удивляется президент Литовской федерации плавания Эмилис Вайкайтис, имея в виду Лаздинайский бассейн, который будут сносить в следующем месяце.

Тем временем, директор Вильнюсской футбольной школы Кястутис Пакнис не считает, что подорожание тренировок отпугнет учащихся.

«Цена долгое время не менялась, а желающих играть в футбол хватает. Просто сейчас больше не придется брать дополнительные деньги у родителей на одежду, мячи, поездки», - рассуждает К.Пакнис.

Тренер Вильнюсской футбольной школы Альгимантас Любинскас, который в прошлом сам руководил отделом спорта вильнюсского самоуправления, также не придает значения росту платы за тренировки.

По его словам, важны другие вопросы, которые город решает не так, как следует.

«Частные школы теперь собирают с родителей по 40-50 евро. Дело в том, что муниципалитет не покрывает все расходы бюджетных учреждений и не гарантирует их баз. Кому они тогда вообще нужны — может быть, лучше их реорганизовать в публичные учреждения, которые могли бы собирать деньги без бесконечной бюрократии при ведении учета, как это делается сейчас», - сказал Любинскас.