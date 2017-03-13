В Вильнюсе состоялся митинг против жизни на 150 евро

"У нас есть поэты, их пенсия 150 евро. Мы предлагаем депутатам или членам правительства прожить на такие деньги, может они хотят поменяться местами?", – сказала председатель вильнюсского товарищества "Бочяй" Вилия Турене.

По ее словам, самые небольшие пенсии у тех людей, которые живут в регионах, или же у городской интеллигенции. Однако цель митинга - обратить внимание не только на это.

"Наша всеобъемлющая цель – антиэмиграция. Все направлено на это. Кажется, все в порядке, уровень безработицы снижается, никто не спит на улице, но ради чего мы боремся? 11 марта закончилось, а что происходит? Мы не только за пенсии боремся, за повышение зарплат работающих, за своих детей. Поэтому мы назвали акцию "За нас и наших детей в Литве!". Именно в Литве, а не где-то в Англии. Также хотим восстановить уважение. Из-за чего все насмешки – и в школах, и везде? Из-за того, что нет уважения и к пожилым людям, поскольку они ничего не стоят, их списывают. Все взаимосвязано", – уверена Турене.

Собеседница возмущалась тем, что при таких проблемах в стране – 3 млрд. евро крутятся в частных пенсионных фондах второй ступени.

"Как можно брать из "Содры" и переводить господам, которые сейчас как сыр в масле катаются", – спрашивала она.

Турене критиковала и планы правящих в связи с повышением пенсий, поскольку их обязуются реализовать в 2018-2019 гг. "Нам надо жить сейчас, а не тогда, когда все станет еще хуже", – сказала собеседница.

По подсчетам полиции, на митинг собралось 200-300 человек.

В программе митинга указано, что после митинга пройдет шествие до здания правительства. В 13:30–15 ч. у памятника Винцасу Кудирке прошло продолжение митинга.

Участники митинга намерены вручить правительству резолюцию с требованием немедленно прекратить переводы в частные пенсионные фонды второй ступени из "Содры" и госбюджета, для этого создать личные накопительные счета, с 1 июля 2017 года повысить пенсии на 20 евро всем пенсионерам, всем пенсионерам выплатить одноразовую компенсацию в размере 60 евро "за присвоенные пенсионные средства, переведенные в частные фонды".

Также требуют учредить должность эксперта по делам пенсионеров в парламенте на четверть ставки и создать аналогичную позицию в правительственных структурах.

Кроме того, правительство призывают взять на себя ответственность за небольшие зарплаты в стране и подготовить план мер, побуждающих работодателей быстрее повышать зарплаты.