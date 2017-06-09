В Вильнюсе состоялись похороны депутата Жилинскаса

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ru.DELFI.lt
пятница, 9 июня 2017 г. 13:31
9 июня после обеда в Вильнюсе из часовни Утешения Св. Девы Марии храма Св. Иоаннов в последний путь провожают урну с прахом депутата литовского парламента Рокаса Жилинскаса. Бывший журналист, политик и общественный деятель Жилинскас ушел из жизни 6 июня на 44 году жизни. Он скончался от осложнений, вызванных воспалением легких.
Atsisveikinimas su Roku Žilinsku
© DELFI / Domantas Pipas

Смелый, умный, профессиональный, способный и теплый человек – так близкие, друзья и коллеги охарактеризовали покойного. Похороны состоялись в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище.

Прощание с политиком проходило в четверг с утра до вечера и в пятницу с 10 ч. до 13 ч. В пятницу в полдень состоялась заупокойная служба.

На службу собрались друзья и коллеги усопшего: Эдмундас Якилайтис с супругой, Дангуоле Стахура, Раса Тапинене и др.

После службы урну с прахом вынесли военные. В похоронах принимали участие Дайва Жеймите, Габриэлюс Ландсбергис, Андрюс Вайшнис, Миндаугас Йонушас и др.

С прощальной речью на кладбище выступили консерватор Ирена Дегутене, спикер парламента Викторас Пранцкетис, а также Дайва Жеймите и Рута Синкявичене.

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