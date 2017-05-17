В Вильнюсе состоится показ фильма о Борисе Немцове

"Немцов" – это фильм-портрет. О Борисе Немцове вспоминают люди с разными взглядами и разным отношением к девяностым годам прошлого века и к нынешней власти: те, кто был рядом, когда он занимался наукой и делал первые шаги в политике, когда занимал высокие посты и считался преемником Бориса Ельцина, когда стал одним из лидеров российской оппозиции.

В фильме представлена уникальная хроника, в том числе из семейных архивов. В этом фильме нет смерти. В нем – только жизнь одного из самых ярких политиков современной России.

Российская премьера "Немцова" состоялась в Нижнем Новгороде в ноябре 2016 года. Показы фильма прошли в 20 российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге и Новосибирске, а также в европейских столицах - Берлине, Киеве, Праге и Варшаве.

Показ фильма в Вильнюсе пройдет в кинотеатре Pasaka (Šv. Ignoto g. 4) 19 мая в 17:00.

Фильм будет показан на русском языке с английскими субтитрами. После показа состоится дискуссия с участием российского оппозионного политика Владимира Кара-Мурзы.

Организаторы: Rusijos dialogas и Международный центр электоральных исследований IESC.