В Вильнюсе состоится митинг пенсионеров против нищеты

По словам председателя вильнюсского товарищества Бочяй Вилии Турене, пенсионеры, у которых больше времени, попытаются расшевелить общество, чтобы оно начало активнее выражать свою позицию.
Организаторы планируют, что в митинге и шествии после него примут участие около 400 человек.
Участники митинга намерены вручить правительству резолюцию с требованием немедленно прекратить переводы в частные пенсионные фонды второй ступени из "Содры" и госбюджета, для этого создать личные накопительные счета, с 1 июля 2017 года повысить пенсии на 20 евро всем пенсионерам, всем пенсионерам выплатить одноразовую компенсацию в размере 60 евро "за присвоенные пенсионные средства, переведенные в частные фонды".
Также требуют учредить должность эксперта по делам пенсионеров в парламенте на четверть ставки и создать аналогичную позицию в правительственных структурах.
Кроме того, правительство призывают взять на себя ответственность за небольшие зарплаты в стране и подготовить план мер, побуждающих работодателей быстрее повышать зарплаты.