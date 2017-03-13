В Вильнюсе состоится митинг пенсионеров против нищеты

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BNS
понедельник, 13 марта 2017 г. 07:43
13 марта в Вильнюсе у здания парламента состоится митинг пенсионеров, организуемый Литовским союзом пенсионеров. Пенсионеры будут протестовать против нищеты, социальной несправедливости, низких пенсий и зарплат.
© DELFI (M.Jackevičiaus nuotr.)

По словам председателя вильнюсского товарищества Бочяй Вилии Турене, пенсионеры, у которых больше времени, попытаются расшевелить общество, чтобы оно начало активнее выражать свою позицию.

Организаторы планируют, что в митинге и шествии после него примут участие около 400 человек.

Участники митинга намерены вручить правительству резолюцию с требованием немедленно прекратить переводы в частные пенсионные фонды второй ступени из "Содры" и госбюджета, для этого создать личные накопительные счета, с 1 июля 2017 года повысить пенсии на 20 евро всем пенсионерам, всем пенсионерам выплатить одноразовую компенсацию в размере 60 евро "за присвоенные пенсионные средства, переведенные в частные фонды".

Также требуют учредить должность эксперта по делам пенсионеров в парламенте на четверть ставки и создать аналогичную позицию в правительственных структурах.

Кроме того, правительство призывают взять на себя ответственность за небольшие зарплаты в стране и подготовить план мер, побуждающих работодателей быстрее повышать зарплаты.

BNS
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