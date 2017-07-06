В Вильнюсе собрались участники самого странного ралли

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ru.DELFI.lt
четверг, 6 июля 2017 г. 18:31
Лето - время появления на улицах странных конструкций на четырех колесах, которые называют автомобилями. А самым странным считается ралли Carbage run, организованное нидерландскими автолюбителями, участники которого на этот раз заполонили Литву.
"Garbage Rally 2017"
© DELFI / Orestas Gurevičius

Суть экстравагантного ралли: найти автомобиль, который стоит не больше 500 евро и не новее 15 лет, его оригинально украсить и отправиться в пятидневный тур по Европе.

По словам организаторов, ежегодно в этом ралли участвуют около 1500 автомобилей и 4000 человек, их число ограничено, поэтому нужно регистрироваться заранее.

Участники ралли не состязаются в скорости. Главная их цель - на старых авто добраться до финиша через пять дней.

Самое главное: находчивость, изобретательность, приключения и веселье! Это кредо участников ралли, которые в этом году финишируют в Вильнюсе.

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В Вильнюсе собрались участники самого странного ралли (3)

Garbage Rally 2017
Лето - время появления на улицах странных конструкций на четырех колесах, которые называют автомобилями. А самым странным считается ралли Carbage run, организованное нидерландскими автолюбителями, участники которого на этот раз заполонили Литву.

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