В Вильнюсе собрались участники самого странного ралли

Лето - время появления на улицах странных конструкций на четырех колесах, которые называют автомобилями. А самым странным считается ралли Carbage run, организованное нидерландскими автолюбителями, участники которого на этот раз заполонили Литву.

Суть экстравагантного ралли: найти автомобиль, который стоит не больше 500 евро и не новее 15 лет, его оригинально украсить и отправиться в пятидневный тур по Европе.

По словам организаторов, ежегодно в этом ралли участвуют около 1500 автомобилей и 4000 человек, их число ограничено, поэтому нужно регистрироваться заранее.

Участники ралли не состязаются в скорости. Главная их цель - на старых авто добраться до финиша через пять дней.

Самое главное: находчивость, изобретательность, приключения и веселье! Это кредо участников ралли, которые в этом году финишируют в Вильнюсе.