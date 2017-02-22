В Вильнюсе сносят кинотеатр "Летува"

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BNS
среда, 22 февраля 2017 г. 08:58
22 февраля в Вильнюсе начались работы по сносу бывшего кинотеатра "Летува", на месте которого появится Центр модернистского искусства (ЦМИ).
© DELFI / Karolina Pansevič

В среду утром со здания сняли буквы, затем начались более серьезные работы.

Сейчас еще рассматривается вопрос, будут ли реставрировать название кинотеатра, а потом хранить его в хранилище ЦМИ. Есть также планы по возможной интеграции этого названия в новое здание, но пока не ясно, в какой форме это может быть сделано.

После сноса здания исторического кинотеатра, построенного в советское время, в начале апреля начнется строительство ЦМИ. Работы планируют завершить до середины 2018 года.

Здание ЦМИ спроектировал известный американский архитектор Даниэль Либескинд.

В музее будет представлена коллекция литовского модернистского искусства, собранная Викторасом и Дангуоле Буткусами (произведения с 1960-ых до наших дней) - в общей сложности 4300 работ.

BNS
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