В Вильнюсе снизится цена на питьевую воду

Совет вильнюсского самоуправления принял утвердил новую цену на питьевую воду для жителей Вильнюса, которая снизится на 20%.

"Надеемся, что новые цены услуг Vilniaus vandenys вступят в силу с осени, как только новые цены для своих клиентов утвердят и остальные самоуправления региона – Вильнюсского района, Шальчининкая и Швянчёниса", - отмечают в самоуправлении.

Решение Совета снизить цену на питьевую воду для жителей Вильнюса принято после того, как Государственная комиссия по контролю над ценами и энергетикой согласилась на предложение общества Vilniaus vandenys значительно снизить цены на большую часть услуг по водоснабжению питьевой водой и канализации.

Для жителей Вильнюса, проживающих в многоквартирных домах, цена услуг снизится более чем на пятую часть – от 1,71 до 1,36 евро за кубический метр, для проживающих в индивидуальных домах – на 17% до 1,28 евро. Для предприятий цена на питьевую воду и упорядочивание стоков также снизится на пятую часть – до 1,10 евро (без НДС) за кубический метр.

Семья, проживающая в многоквартирном доме и пользующаяся услугами Vilniaus vandenys, в течение месяца в среднем использует около 4 кубических метров воды. Поэтому, если счётчик в доме семьи обслуживает Vilniaus vandenys, то её месячный счёт снизится на пятую часть — с 7,78 до 6,44 евро.