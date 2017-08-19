В Вильнюсе снизится цена на питьевую воду

ru.DELFI.lt
суббота, 19 августа 2017 г. 13:34
Совет вильнюсского самоуправления принял утвердил новую цену на питьевую воду для жителей Вильнюса, которая снизится на 20%.
© Shutterstock

"Надеемся, что новые цены услуг Vilniaus vandenys вступят в силу с осени, как только новые цены для своих клиентов утвердят и остальные самоуправления региона – Вильнюсского района, Шальчининкая и Швянчёниса", - отмечают в самоуправлении.

Решение Совета снизить цену на питьевую воду для жителей Вильнюса принято после того, как Государственная комиссия по контролю над ценами и энергетикой согласилась на предложение общества Vilniaus vandenys значительно снизить цены на большую часть услуг по водоснабжению питьевой водой и канализации.

Для жителей Вильнюса, проживающих в многоквартирных домах, цена услуг снизится более чем на пятую часть – от 1,71 до 1,36 евро за кубический метр, для проживающих в индивидуальных домах – на 17% до 1,28 евро. Для предприятий цена на питьевую воду и упорядочивание стоков также снизится на пятую часть – до 1,10 евро (без НДС) за кубический метр.

Семья, проживающая в многоквартирном доме и пользующаяся услугами Vilniaus vandenys, в течение месяца в среднем использует около 4 кубических метров воды. Поэтому, если счётчик в доме семьи обслуживает Vilniaus vandenys, то её месячный счёт снизится на пятую часть — с 7,78 до 6,44 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Вильнюсе снизится цена на питьевую воду

В Вильнюсе снизится цена на питьевую воду
Совет вильнюсского самоуправления принял утвердил новую цену на питьевую воду для жителей Вильнюса, которая снизится на 20%.

Актер Евгений Князев: давайте поживем, ведь жизнь короткая такая интервью (7)

Кадр из сериала Вольф Мессинг: видевший сквозь время
"Я в политику не вмешиваюсь, но мне хотелось бы, чтобы мы существовали с народами всего мира в контакте, потому что жизнь так коротка, так быстротечна. Все равно в конечном итоге мы все умрем, зачем же мы подгоняем это время смерти сами и создаем такую обстановку в мире, что еще чуть-чуть и все взорвется? Для чего все это?", - задается вопросом в интервью DELFI известный российский актер Евгений Князев.

Погода: в субботу - лето, в воскресенье - осень (6)

Karolio Cemnolonskio nuotr.
На субботу в Литве прогнозируется жаркая погода, но может возникнуть шквальный ветер, выпасть град, сообщают синоптики.

Вильнюс и Каунас посетят знатоки истории общественного транспорта (6)

Вильнюс и Каунас посетят знатоки истории общественного транспорта
Если в ближайшие воскресенье и понедельник, 20 и 21 августа, вы встретите в Вильнюсе и Каунасе группу людей, которые фотографируют не городские достопримечательности, а троллейбусы - не удивляйтесь. В Вильнюсе и Каунасе будут гостить члены Германского клуба любителей общественного движения (Verband Deutscher Verkehrs-Amateure e.V. (VDVA).

Вильнюс, Рига и Таллин не попали в рейтинг лучших и худших для жизни городов (15)

Вильнюс, Рига и Таллин не попали в рейтинг лучших и худших для жизни городов
Экспертами лондонской компании Economist Intelligence Unit (издает журнал The Economist) в рамках ежегодного отчета Global Liveability Report обнародован новый рейтинг городов для проживания. В 2017 году рейтинг возглавил австралийский Мельбурн.
Facebook друзья