В Вильнюсе Служба защиты детей будет работать и по ночам

Социальные работники Вильнюсской мэрии начнут посещать семьи из группы социального риска в нерабочее время.

Мэрия информировала, что с мая отдел защиты прав детей будет работать в усиленном режиме.

"В отделе появятся 6 новых работников, которые будут ездить по вызову полиции на место происшествия в нерабочее время и решать вопрос дальнейшего присмотра за детьми в случае, если был зафиксирован факт насилия в семье. До сих пор у полицейских нередко возникали проблемы, поскольку у них нет достаточно опыта, они не всегда знали, что делать с находящимися в опасности детьми", – сказала заведующая отдела по защите детей Лина Юшкявичене.

Согласно сообщению, в последнее время в стране поступает все больше сообщений о насилии и неприсмотре за детьми. В прошлом году из таких семей забрали 231 ребенка, в 2015 г. – 208.

В первые три месяца в Вильнюсе из таких семей забрали 88 детей, из них 29 переданы близким, социальным опекунам, а остальные - в Кризисный центр.

"Когда мы забираем детей из небезопасного окружения, в первую очередь мы ищем близких, которые могли бы о них позаботиться. (...) Если данных о близких нет, то детей сначала временно помещают в детский кризисный центр или передают профессиональным опекунам", – сказала Юшкявичене.

С марта в Вильнюсе начали работать четыре службы опекунов, предоставляющие социальные, психологические услуги опекунам, приемным родителям, а также занимаются подготовкой опекунов и проемных родителей.

В прошлом году в Вильнюсе действовала одна такая служба. В настоящее время в Вильнюсе есть 11 профессиональных опекунов, они готовы принять детей в любое время. В городе растет число опекунов и приемных родителей – в 2015 г. их было 83, а с начала 2016 до сих пор их число увеличилось до 188, планируют подготовить еще 160.

В столице на сегодняшний день 400 детей остались без родительской опеки.