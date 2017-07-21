В Вильнюсе сказали "спасибо" США за непризнание оккупации стран Балтии и поддержку

В четверг в Вильнюсе, на площади Вашингтоно (Вашингтонская), сотни людей собрались, чтобы отметить годовщину исторической декларации Самнера Уэллса, которой США не признали оккупацию стран Балтии.

"Говоря сегодня "спасибо", не только за то, что было тогда, но и за то, что происходит сейчас, мы выражаем твердое убеждение в том, что чувствуем плечо своего союзника. Мы нисколько не сомневаемся в своей безопасности и свободе", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Говоря "спасибо" за политику непризнания, мы одновременно благодарим и за надежду, которая хранила нас все эти десятилетия. Говоря "спасибо" за политику непризнания мы имеем в виду то, что происходит сегодня, ведь эта политика нужна в определенной части Грузии и Украины", - сказал министр.

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус, который многие годы жил в эмиграции в США, в своей речи отметил, что "Америка сдержала свое слово, пятьдесят лет не признавая оккупации Литвы, позволяя работать нашим дипломатическим службам".

"Сегодня, когда мы свободны, независимы, а из Кремля звучат всякие вызывающие беспокойство голоса, мы чувствуем значение и помощь Америки", - сказал В. Адамкус.

В четверг, как и каждый год, под музыку в исполнении оркестра ВС Литвы, были подняты флаги стран Балтии и США, будут исполнены гимны Литвы и США, сообщил МИД.

На площади продавалась американская еда - гамбургеры, пончики, а после официальной церемонии начался концерт.

Декларация была принята тогдашним временно исполняющим обязанности государственного секретаря США С. Уэллсом 23 июля 1940 года. Этой декларацией США официально сообщили миру, что не признают оккупацию Советским Союзом стран Балтии. Это положило начато политике непризнания оккупации Балтийских стран, которой США осуждали предпринятую СССР агрессию и поддерживали стремление Балтии к независимости.