В Вильнюсе сказали "спасибо" США за непризнание оккупации стран Балтии и поддержку

 (16)
BNS
пятница, 21 июля 2017 г. 10:20
В четверг в Вильнюсе, на площади Вашингтоно (Вашингтонская), сотни людей собрались, чтобы отметить годовщину исторической декларации Самнера Уэллса, которой США не признали оккупацию стран Балтии.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Говоря сегодня "спасибо", не только за то, что было тогда, но и за то, что происходит сейчас, мы выражаем твердое убеждение в том, что чувствуем плечо своего союзника. Мы нисколько не сомневаемся в своей безопасности и свободе", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

"Говоря "спасибо" за политику непризнания, мы одновременно благодарим и за надежду, которая хранила нас все эти десятилетия. Говоря "спасибо" за политику непризнания мы имеем в виду то, что происходит сегодня, ведь эта политика нужна в определенной части Грузии и Украины", - сказал министр.

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус, который многие годы жил в эмиграции в США, в своей речи отметил, что "Америка сдержала свое слово, пятьдесят лет не признавая оккупации Литвы, позволяя работать нашим дипломатическим службам".

"Сегодня, когда мы свободны, независимы, а из Кремля звучат всякие вызывающие беспокойство голоса, мы чувствуем значение и помощь Америки", - сказал В. Адамкус.

В четверг, как и каждый год, под музыку в исполнении оркестра ВС Литвы, были подняты флаги стран Балтии и США, будут исполнены гимны Литвы и США, сообщил МИД.

На площади продавалась американская еда - гамбургеры, пончики, а после официальной церемонии начался концерт.

Декларация была принята тогдашним временно исполняющим обязанности государственного секретаря США С. Уэллсом 23 июля 1940 года. Этой декларацией США официально сообщили миру, что не признают оккупацию Советским Союзом стран Балтии. Это положило начато политике непризнания оккупации Балтийских стран, которой США осуждали предпринятую СССР агрессию и поддерживали стремление Балтии к независимости.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Вильнюсе сказали "спасибо" США за непризнании оккупации стран Балтии и поддержку (16)

В Вильнюсе сказали спасибо США за непризнании оккупации стран Балтии и поддержку
В четверг в Вильнюсе, на площади Вашингтоно (Вашингтонская), сотни людей собрались, чтобы отметить годовщину исторической декларации Самнера Уэллса, которой США не признали оккупацию стран Балтии.

Литовские и польские военные отметят годовщину Грюнвальдской битвы (65)

LITPOLUKRBRIG. Foto: MON RP
21 июля в Вильнюсском районе, в Неменчине, литовские и польские военные отметят годовщину Грюнвальдской битвы.

Литва хуже всех в Евросоюзе борется с неравенством (28)

Литва хуже всех в Евросоюзе борется с неравенством
Литва на последнем месте в Евросоюзе по борьбе с имущественным неравенством, таковы данные исследования, проведенного конфедерацией благотворительных организаций Oxfam“ и финансовой организацией Development Finance International. Об этом 21 июля пишет издание Lietuvos žinios.

Политическое пространство остается без явного лидера (28)

Политическое пространство остается без явного лидера
Если бы выборы проходили в ближайшее время, больше всего жители поддержали бы три партии: правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 14%, соцдемов - 13% и оппозиционный Союз отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) - 13%, таковы данные проведенного в июне опроса. Больше всего выросло доверие общества к консерваторам.

Погода: ожидаются по-летнему теплые выходные (3)

Погода: ожидаются по-летнему теплые выходные
В конце недели наконец-то можно будет наслаждаться летом: столбики термометров поднимутся. В пятницу местами пройдут небольшие дожди, а в выходные зонты смогут отдохнуть, погода будет отличной.
Facebook друзья