В Вильнюсе с собой покончила еще одна школьница

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ru.DELFI.lt
понедельник, 19 июня 2017 г. 15:16
Несчастье потрясло вильнюсскую Жверинскую гимназию – на прошлой неделе с собой покончила девятиклассница.
© Adobe Stock

Эту информацию DELFI подтвердила директор гимназии Дайва Жюрене.

"Да, это правда, это произошло дома. Девочка окончила 8 класс, это произошло на прошлой неделе. Она ходила к психологам, это не было неожиданностью, родители подозревали, контролировали, а тут просто не заметили. Врачи психотерапевты сказали, что вроде стало лучше, можно перестать принимать антидепрессанты", – сказала директор.

По словам Жюрене, бывшим одноклассникам девушки предложили встретиться в тот же день, но сейчас каникулы, никто в школу не пошел. Психолог, команда по управлению кризисом намерна работать с детьми 19 июня.

По словам директора, девочка училась хорошо, проблем с ней не было. Она была старшей в семье (всего в семье трое детей).

По словам председателя парламентской Комиссии по превенции самоубийств и насилия Миколаса Маяускаса, Вильнюсская мэрия уделяет очень большое внимание превенции самоубийств и насилия. Однако, заметил он, повторяющиеся самоубийства показывают, что без действий правительства ситуация не изменится.

"Каждый раз, когда сталкиваешься с трагическими происшествиями, всем грустно, больно, но пройдет несколько дней и снова мы живем в обычном ритме до следующей страшной трагедии.

К сожалению, даже после трагических смертей подростков, вопросы психического здоровья остаются заботой неправительственных организаций, психологов и академиков. Сильная и очень нужная кампания президентской службы "За безопасную Литву", похоже, не оказывает влияния на правительство", – сказал Маяускас.

По словам политика, нет никакой воли выдвинуть в число приоритетных вопросов эмоциональную безопасность в школе. Всего несколько школ утвердили порядок превенции насилия в школах. Что уже говорить о превенции насмешек, на что постоянно не хватает финансирования.

"Между тем за эмоциональную безопасность в школе все еще считают ответственным школьного психолога, а ответственность на самом деле должен брать на себя не кто иной, как директор школы.

Оплата труда психологов и психиатров и его доступность не позволяет надеяться на то, что ситуация в поликлинике в ближайшее время может измениться. Поэтому не стоит удивляться, что мы все еще лидируем по числу случаев самоубийств и насилия", – сказал Маяускас.

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