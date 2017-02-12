В Вильнюсе прошло семейное шествие

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 12 февраля 2017 г. 16:17
В воскресенье в столице прошло семейное шествие, в котором приняли участие и известные люди.
Agnė Grigaliūnienė, Erika Purauskytė, Robertas Kalinkinas
© DELFI / Orestas Gurevičius

Мирное шествие с белыми воздушными шарами двинулось от Кафедральной площади и дошло до здания Сейма.

У парламента шары были отправлены в небо с надеждой на то, что 14 февраля в Сейме будет услышан голос каждого ребенка, которого обижают.

К инициативе за Литву без насилия против детей раньше присоединились и многие известные люди, которые призывали на видео подписать петицию "Обеспечим безопасное детство каждому ребенку".

"Более 30 000 - столько людей подписали петицию "Обеспечим безопасное детство каждому ребенку". Это рекорд! У нас есть, что праздновать! Спасибо всем звездам, которые нашли время в своем напряженном расписании и даже в отпуске высказать свою поддержку и ею поделиться. Это рекордное количество известных людей, которые поддерживают инициативу", - говорит в у себя в Facebook Эрика Пурауските.

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