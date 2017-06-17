В Вильнюсе прошла Ночь культуры

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ru.DELFI.lt
суббота, 17 июня 2017 г. 08:04
В Вильнюсе прошла 11-я Ночь культуры. В этом году она прошла под оптимистическим лозунгом "В глазах просветлело", несмотря на то, что на улицах были и изрядно подвыпившие граждане.
Kultūros naktis 2017
© DELFI / Karolina Pansevič

В этом году организаторы фестиваля предложили более 110 театральных, танцевальных, художественных и музыкальных программ.

Особым вниманием пользовалась программа на Антакальнисе. Парк Сапег, дворец Сапег и Институт литовского языка предложили 20 мероприятий и богатую программу. Впервые в программе участвовал и Учебный центр Департамента тюрем.

Посетители ознакомились с системой отбывания наказаний, ее историей, условиями работы и карьеры в этой системе. В камере для обучения наблюдали за сценами обыска и могли увидеть образцы амуниции, которую используют для усмирения бунтов.

Еще одно мероприятие проходило почти за городом - это Чудеса Дварчёнского луга (Dvarčionių pievos stebuklai). Студенты ВУ проводили экскурсию по лугу, где растут редкие и охраняемые растения. Там растут два вида, занесенных в Красную книгу – шпажник черепитчатый литовская орхидея – пальчатокоренник.

Между тем в Ратуше звучала "Аида" Джузеппе Верди, в Типографии искусств (Menų spaustuvė) можно было увидеть современный танец, театральную постановку и услышать живую музыку.

Во время фестиваля различные мероприятия проходили в 10 храмах. По традиции Бернардинский сад стал "Городом ощущений", где была представлена программа для семей с детьми.

По традиции на Лукишкской площади прошел фортепианный концерт Juodai baltais.

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