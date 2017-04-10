В Вильнюсе прошла акция протеста против увеличения продолжительности учебного года

Участники протеста сначала собрались у Министерства науки и образования, там изложили свою позицию, а затем по центральным улицам города пошли к зданию правительства.

На акцию протеста пришли несколько сот учеников и несколько десятков учителей.

"Мы пришли сюда, чтобы обратить внимание на решение проблем, оно должно быть комплексным – систематическим, а не эпизодическим. Может, тут хотят и учителей еще больше запрячь, будто они мало работают? Система образования давно больна, мой стаж 30 лет, но такого непонимания, недоговоренности за все это время я раньше не видела", – сказала преподаватель английского в младших классах из Швенчёниса Снегуоле, отвечая на вопрос, почему она протестует.

По ее словам, консультации, организованные министерством, были мыльным пузырем, другое мнение никого не интересовало. Педагог уверяла, что сначала проблемы надо решать в семьях, поскольку ученики прогуливают и не выполняют домашние задания.

"Может, надо сначала позаботиться о том, чтобы у все детей было что поесть? Чтобы количество семей социального риска в районах, провинции сократилось? Не только у учителей есть рычаги для повышения мотивации учеников, в первую очередь это семья, родители, а если в семье этого нет, то учитель - один в поле воин", – подчеркнула она.

Учителя русского и биологии наперебой жаловались на реформу образования, которую запланировало министерство.

"Дети очень устают. Врачи говорят, что уже сейчас они устали, а если учебный год станет длиннее... Все равно будет домашнее задание – вот. Не меньше, а больше, такие уж мы учителя, больше времени - больше заданий", – сказала учитель русского Элина.

Ее коллега Мария уверяла, что сама из-за стресса плохо себя чувствует, ей нужно обращаться к врачам и ложиться в больницу.

"24 числа я ложусь на операцию. Стресс. Все болезни от стресса. Посмотрите, какие сейчас дети. А родители", – жаловалась учитель.

Министр: наши показатели только ухудшаются

К собравшимся обратилась министр Петраускене, напомнив, что необходимо инвестировать в себя. Ученикам после своего выступления она передала яблоки и груши.

"Мы сегодня говорим о школе, в которой должно быть хорошо учиться и учить, чтобы достижения наших детей радовали, радовали знания, компетентность, навыки, чтобы это был прямой путь в вузы, к дальнейшей учебе, трудовой деятельности. К сожалению, по последним результатам, наши показатели становятся все хуже", – пояснила она необходимость увеличения продолжительности учебного года.

По словам Петраускене, учебный год с 2007 г. был сокращен из-за реформ экзаменов, но увеличилась нагрузка на учителей и учеников. "Мы отдыхаем 4 месяца", – констатировала она.

Акцию организовал Литовский профсоюз работников системы образования. Вильнюсская мэрия, полиция и профсоюз согласовали участие в акции не более 2000 человек.

Предложение в связи с увеличением продолжительности учебного года есть в плане правительства. Министерство считает, что это улучшит результаты обучения учеников. Министр науки и образования Юргита Петраускене сказала, что пока учебный год планируют увеличить на 10–15 дней.

Критики идеи считают, что увеличение продолжительности учебного года никак не связано с качеством образования, поскольку для этого самое главное - посещаемость, мотивация, социальный, экономический и культурный контекст, обеспечение методическими материалами и учебниками и квалификация учителей.