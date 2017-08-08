В Вильнюсе прошел пикет в поддержку журналиста Али Феруза, которого российские власти хотят выслать в Узбекистан.

К российскому посольству в Литве вышли люди разных политических убеждений, согласные в одном: Россия отправляет журналиста на верную смерть. Организатором акции выступило Русское Европейское Движение.

"Сегодня так поступают с журналистом, а завтра могут поступить в России с каждым, - сказал лидер движения, российский политэмигрант Даниил Константинов. - В данном случае мы видим, что Россия устроила с Узбекистаном междусобойчик, чего-то там порешали за закрытыми дверями и отправляют человека фактически на смерть. То есть, как мне кажется, тут действует не закон, а неформальные договоренности. В нормальном государстве такого быть не должно".

Как подчеркнули участники акции, руководство России в принципе поддерживает родственные им деспотические режимы Средней Азии, и выдача Али - одна из форм такой солидарности.

Али Феруз (настоящее имя – Худоберди Нурматов) – корреспондент «Новой газеты». Он родился и вырос в России, но в силу жизненных обстоятельств оказался гражданином Узбекистана. По его словам, сотрудники узбекских спецслужб под пытками принудили его поставлять им сведения про участников исламского подполья. Али уехал в Россию, где пытался получить политическое убежище. После отказа журналист обратился в суд, однако, после отказа в первой инстанции, на стадии апелляции был арестован и помещен в российскую тюрьму.

4 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в рамках обеспечительных мер запретил высылать Али в Узбекистан. Однако его дальнейшая судьба до сих пор остается неясной.