Учaстники пришли нa aкцию с российскими флагами и плaкaтaми, которые глaсили: "Россия - это мы", "Зa демокрaтическую Россию", "Вы трaтите нa дaчи нaши деньги" и др.

Как сообщают организаторы акции, «свободные люди выходят в Литве на акцию протеста. Наша цель — вспомнить основы российской Конституции и демократии, поддержав акции протеста, которые в этот день проходят по всей России!».

12 июня по всей России проходят массовые акции протеста против действующей власти. Более 700 участников оппозиционных акций задержаны в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве задержали оппозиционера Алексея Навального.

В многих странах русскоязычные диаспоры, несогласные с режимом президентa России A.Путина, уже заявили, что также выйдут на митинги, чтобы поддержать своих соотечественников и высказать свое мнение по поводу свободы и демократии в России.