В Вильнюсе прошел митинг протеста российской оппозиции: Россия - это мы

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ru.DELFI.lt
понедельник, 12 июня 2017 г. 20:15
Вечером 12 июня, в День России в центре Вильнюсе, на Кафедральной площади, прошла акция протеста российский оппозиции под названием «День России: за свободу и демократию!»
© DELFI / Kiril Čachovskij

Учaстники пришли нa aкцию с российскими флагами и плaкaтaми, которые глaсили: "Россия - это мы", "Зa демокрaтическую Россию", "Вы трaтите нa дaчи нaши деньги" и др.

Как сообщают организаторы акции, «свободные люди выходят в Литве на акцию протеста. Наша цель — вспомнить основы российской Конституции и демократии, поддержав акции протеста, которые в этот день проходят по всей России!».

12 июня по всей России проходят массовые акции протеста против действующей власти. Более 700 участников оппозиционных акций задержаны в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве задержали оппозиционера Алексея Навального.

В многих странах русскоязычные диаспоры, несогласные с режимом президентa России A.Путина, уже заявили, что также выйдут на митинги, чтобы поддержать своих соотечественников и высказать свое мнение по поводу свободы и демократии в России.

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