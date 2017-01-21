В Вильнюсе прошел марш в защиту женщин и детей

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ru.DELFI.lt
суббота, 21 января 2017 г. 15:11
В Вильнюсе прошел марш Sister March Vilnius в защиту женщин и детей от насилия. Участники шествия прошли от площади Кудиркос до Сейма Литвы.
© DELFI (T. Vinicko nuotr.)

Мероприятие состоялось в рамках всемирной акции Sister March.

Организаторы вильнюсского мероприятия отмечают, что каждая третья женщина в Литве терпит насилие.

На марш участники пришли с плакатами, осуждающими насилие: "Вырванный цветок быстрее не вырастит", "Только любящее окружение воспитает ребенка человеком" и т.д.

Women's March 21 марта проходит в США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии, Европе.

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В Вильнюсе прошел марш в защиту женщин и детей (18)

В Вильнюсе прошел марш в защиту женщин и детей
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