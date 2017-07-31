В Вильнюсе прошел ливень: синоптики о шквале говорят с осторожностью

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ru.DELFI.lt
понедельник, 31 июля 2017 г. 14:55
В понедельник после обеда в Вильнюсе после сильного зноя прошел дождь. На этот раз он не нанес вреда и не нарушил течение жизни в городе.
© DELFI / Andrius Ufartas

Главная ливневая зона уже прошла по Вильнюсу, после нее погода должна исправиться, но нельзя гарантировать, что дождя больше не будет. Еще будут кратковременные дожди", – сказала DELFI синоптик Наталия Николаенко.

По словам синоптика, самые сильные ливни этого дня уже закончились. Сейчас дожди идут на взморье.

"Сегодня в восточной части страны еще есть вероятность шквала, не могу сказать, что все, дождя сегодня не будет, поскольку процесс очень активный, но уже через какое-то время не будет", – сказала синоптик.

Представитель компании Grinda Довиле Лисаускайте сказала DELFI, что ветер повалил в Вильнюсе два дерева. Сам ливень в понедельник никакого вреда не принес, непроезжаемых улиц нет.

По данным портала meteo.lt, в ночь на 1 августа, в основном в восточном районе, прогнозируют дожди и грозы. Местами возможен туман. Температура опуститься до 14–19, местами до 11–13 градусов. Днем местами кратковременные дожди с грозами. Температура 24–29, на западе местами до 21–23 градусов.

2 августа во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Ожидается гроза, местами град, шквал, порывы ветра будут достигать 16–21 м/с. Температура ночью 18–23, днем 28–33, на западе местами 25–27, на море 22–24 градуса.

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