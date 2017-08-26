25 августа вечером в Вильнюсе начался самый загадочный пир года – Diner en Blanc ("Ужин в белом"). Несколько сотен человек уже несколько месяцев думали о нем, несмотря на то, что точно не знали, где он состоится.
Balta vakarienė "Diner en Blanc"
© DELFI / Domantas Pipas

Гости вечера со стульями, столами и наполненными едой корзинками, в пятницу вечером наконец-то узнали, что в этом году ужин состоится рядом с Кафедральной площадью, у входа во Дворец правителей.

Собравшиеся на "Ужин в белом" люди выполнили все правила: на столах были белые скатерти, на некоторых были белые цветы и свечи.

Каждый участник ужина пришел в белой одежде. Кроме того, согласно дресс-коду, нельзя было приходить в спортивной одежде и спортивной обуви.

Тысяча человек - столько гостей в этом году собралось на "Ужин в белом". Ужин прошел в Литве в четвертый раз и количество людей увеличилось в два раза (в первом ужине участвовали 500 человек).

Почему была выбрана Кафедральная площадь? "Ужин должен проходить в престижном месте, на виду, каждый год надо менять место проведения ужина", – рассказали организаторы мероприятия.

"Ужин в белом" в Вильнюсе уже проходил на Ратушной площади, на проспекте Гедиминаса и у Литовского музея искусств.

Участники ужина рассказали DELFI, что готовились к ужину от нескольких дней до месяца.

В числе гостей ужина были и известные лица: Жильвинас Григайтис, Юрга Шедуйките, Беата Николсон и др.

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