В Вильнюсе пройдет третий Форум свободной России

"В рамках его работы продолжится начатое на Первых двух Форумах обсуждение актуальных проблем российской и международной политики, а также сценариев выхода России из политического, экономического и цивилизационного тупика", - сообщают организаторы.

Третий Форум Свободной России по традиции пройдет в открытом формате: наряду с российскими политиками и публицистами, блогерами и журналистами, гражданскими активистами, в работе Форума примут участие известные международные эксперты по России и международной политике.

В числе спикеров Третьего Форума - Владислав Иноземцев, Гарри Каспаров, Борис Райтшустер, Илья Пономарев, Айдер Муждабаев, Александр Морозов, Валентин Наливайченко, Марк Фейгин, Андрей Илларионов и др.

В центре внимания Третьего Форума Свободной России следующие темы: «Новая внешнеполитическая реальность»; «Кризис в России: мифы и реальность», «Холодная гражданская война в России»; «Санкции. Что дальше?»; «Эмиграция и метрополия: опыт и задачи сотрудничества»; «Децентрализация и федерализация: как приблизить власть к людям»; «Люстрация»; «Терроризм спецслужб как средство манипуляции».

Отдельное внимание на Форуме будет уделено рабочим группам и тренингам для российских активистов, главным образом, представляющих российские регионы, работающих в сфере расследований и участвующих в организации протестных акций в России.

С полной программой Форума можно ознакомиться на сайте Форума свободной России.

Работа основного дня Третьего Форума свободной России (26 мая) будет транслироваться в прямом эфире.